KI-Durchbruch erkennt Lungenerkrankungen mit einer Genauigkeit von 97 % und unterscheidet Lungenentzündung von COVID-19

Eine neue Studie unter der Leitung von Forschern der Charles Darwin University (CDU), der United International University und der Australian Catholic University (ACU) enthüllt ein KI-Modell, das Lungenkrankheiten mit einer bemerkenswerten Genauigkeit von 97 % anhand von Ultraschallvideos erkennen kann. Es zeigt nicht nur Erkrankungen wie Lungenentzündung und COVID-19 auf, sondern erklärt auch seine Entscheidungen und bietet Ärzten wichtige Unterstützung für schnellere und genauere Diagnosen. Durch die Kombination von zwei fortschrittlichen KI-Techniken zeichnet sich das System durch die Erkennung kleinster Details in Ultraschallbildern aus – Details, die für das menschliche Auge oft unsichtbar sind. Das Modell übertrifft bereits ältere KI-Tools und ist sogar in der Lage, zwischen Lungenentzündung und COVID-19 zu unterscheiden, was für Radiologen bei Ultraschalluntersuchungen schwierig sein kann. Das Tool wird die medizinische Diagnostik grundlegend verändern und Medizinern weltweit eine leistungsstarke Hilfe bieten.

Könnte KI die Zukunft des Gesundheitswesens sein?

