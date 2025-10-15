KI-Artikel übertreffen von Menschen geschriebene Artikel im Internet

HQ

Seit ChatGPT im Jahr 2022 auf die Welt losgelassen wurde, nutzen die Menschen GenAI viel mehr. Meistens sehen wir virale Posts zur Bildgenerierung, Videos, die Hollywood "obsolet" machen, und all den Jazz, aber es gibt auch viel KI-Schreiben, das das Internet dominiert. Im November 2024 übertrafen KI-Artikel sogar die von Menschen online verfassten Artikel.

Das kommt von der SEO-Firma Graphite, die berichtet, dass die schiere Anzahl der von KI geschriebenen Artikel im Internet dramatisch zugenommen hat. Dieser Anstieg könnte sich jedoch verlangsamen, da die Zahl der KI-Artikel seit Mai 2024 etwas stagniert hat.

Außerdem stellt Graphite fest, dass KI-Artikel bei Google und ChatGPT tendenziell nicht so prominent erscheinen, was bedeutet, dass große Suchmaschinen selbst mit KI-Übersichten, Zusammenfassungen und dergleichen immer noch die Arbeit echter Menschen priorisieren.

Etwas, das in dieser Studie nicht untersucht wurde, waren KI-generierte, aber von Menschen bearbeitete Artikel, ein Trend, der im Internet noch weiter verbreitet sein könnte. Es gibt zwar im Moment viel KI-Schrott, aber das Zeug, das immer noch die meisten Aufrufe erhält, wurde wahrscheinlich von einer echten Person geschrieben. Hurra?

