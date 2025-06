Khameneis innerer Kreis schrumpft nach israelischen Angriffen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Wir wissen jetzt, dass Irans Oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, zunehmend isoliert ist, nachdem eine Reihe israelischer Angriffe mehrere seiner engsten Militär- und Geheimdienstberater eliminiert hat.

"Zwei Dinge kann man über Khamenei sagen: Er ist extrem stur, aber auch extrem vorsichtig. Er ist sehr vorsichtig. Deshalb ist er schon so lange an der Macht, wie er es ist", sagt Alex Vatanka, Direktor des Iran-Programms am Middle East Institute in Washington.

Der Verlust wichtiger Kommandeure, einschließlich derjenigen, die Raketenprogramme und Geheimdienste überwachen, hat den Kern der Entscheidungsfindung im Iran gestört. Da sein innerer Zirkel geschwächt ist, warnen Beobachter vor wachsenden Risiken einer Fehleinschätzung, wenn die Spannungen mit Israel eskalieren.