Khaleda Zia, Bangladeschs erste weibliche Premierministerin, verstirbt im Alter von 80 Jahren

Khaleda Zia, die 1991 Bangladeschs erste weibliche Premierministerin wurde, ist laut ihrer Bangladesh Nationalist Party (BNP) im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Zia hatte gesundheitliche Herausforderungen wie fortgeschrittene Zirrhose, Diabetes, Arthritis und Herzprobleme und verbrachte Anfang dieses Jahres mehrere Monate zur Behandlung in London.

Heftige politische Rivalität mit Scheich Hasin

Nach der Ermordung ihres Mannes, Präsident Ziaur Rahman, im Jahr 1981 wurde Zia bekannt, übernahm die Führung der BNP und half bei der Führung einer Volksbewegung, die 1990 die Militärherrschaft stürzte. Anschließend entwickelte sie eine erbitterte politische Rivalität mit Sheikh Hasina, der Tochter des Gründervaters Bangladeschs, was zu jahrzehntelangen wechselnden Regierungswechseln, Straßenprotesten und politischen Auseinandersetzungen führte.

Während ihrer Amtszeit leitete Zia den Übergang Bangladeschs von einem präsidialen zu einem parlamentarischen System, förderte ausländische Investitionen und baute die kostenlose Grundschulbildung aus. Sie wurde 1996 und erneut 2001 wiedergewählt, obwohl ihre zweite Amtszeit mit Herausforderungen durch islamistische Militanz und Korruptionsvorwürfe konfrontiert war. Ihre Regierung wurde weithin für ihren Umgang mit einem Granatenangriff auf Hasina im Jahr 2004 kritisiert, bei dem über 20 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden.

Auswirkungen auf die turbulente politische Landschaft Bangladeschs

Obwohl sie seit 2006 nicht mehr im Amt ist, gelegentlich inhaftiert und unter Hausarrest gestellt wurde, übten Zia und ihre Partei weiterhin Einfluss aus. Ihr Sohn, Tarique Rahman, ist kürzlich nach Jahren im Exil nach Bangladesch zurückgekehrt und wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei den bevorstehenden Parlamentswahlen spielen.

Zias Vermächtnis ist geprägt von ihrer historischen Rolle als weibliche Führungspersönlichkeit in einer mehrheitlich muslimischen Nation und ihrem nachhaltigen Einfluss auf die turbulente politische Landschaft Bangladeschs, wo ihre Rivalität mit Hasina eine Ära von Machtkämpfen und Reformbemühungen prägte.