Kez ist der neueste Held auf Dota 2

The International 2024 ist zu Ende gegangen. Als das größte Dota 2-Event des Jahres erwarten die Fans natürlich ein wenig mehr, als nur ihre Lieblingsmannschaften um den riesigen Hauptpreis und das Aegis der Champions kämpfen zu sehen.

Etwas, das sich zu einer Tradition bei TI entwickelt hat, ist die Vorstellung eines neuen Helden. Letztes Jahr wurde der Ringmaster präsentiert, und jetzt haben wir einen Teaser für einen aviaren Revolutionär namens Kez. Der Trailer unten dauert etwas weniger als eine Minute, aber wir bekommen einen guten Eindruck von Kez.

Er ist ein kleines Vogelwesen, das ein Schwert schwingt. Es sieht so aus, als würde er der Star von Crownfall Act IV sein, einem Event, das innerhalb von Dota 2 läuft. So wie der Charakter aussieht, scheint er eher in eine Hard-Carry-Rolle zu passen, aber wir müssen uns seine Fähigkeiten und mehr ansehen, bevor wir zu einer Schlussfolgerung über Kez kommen.