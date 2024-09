Keychron Q10 Max

HQ

Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es noch einmal sagen; Ich liebe die Produkte von Keychron sehr. Ihre gesamte Designphilosophie ist die meiste Zeit genau richtig und die Produktionsqualität ist immer konkurrenzlos. Aber selbst ich muss zugeben, dass die Auswahl von über einer Milliarde verschiedener Modelle gelinde gesagt verwirrend ist.

Aber dieses spezielle Modell ist ziemlich einfach zu empfehlen, denn die Q10 Max ist eine sogenannte "Alice"-Tastatur, eine Tastatur mit einem bestimmten ergonomischen Layout, die bereits 2018 online ein Hit wurde. Die Idee ist ziemlich einfach; Sie teilen ein traditionelles Layout in zwei Hälften, indem Sie es in der Mitte teilen, dann die beiden Hälften leicht nach innen drehen und wieder zusammenkleben.

Es gibt bereits viele Imitationen der originalen TGR Alice, und dies ist nicht gerade die anpassbarste. Ohne Handballenauflage ist es etwas hoch und Sie können den Winkel der Innendrehung nicht kontrollieren - es liegt ganz bei Ihnen, und obwohl das Alice-Layout bequemer und gesünder für Ihre Haltung ist, ist es nicht unbedingt das Beste für diesen Zweck allein.

Werbung:

Nein, was Sie bekommen, ist eine Alice-Tastatur, die gleichzeitig alle Kernvorteile einer Keychron-Tastatur der Q-Serie beibehält. Das bedeutet, dass Sie 2,4 GHz über Dongle, Bluetooth und kabelgebundene Konnektivität haben. Sie haben Mac- und Windows -Optionen mit austauschbaren Befehls-/Windows-Tasten, um die Tastatur an ein bestimmtes Betriebssystem anzupassen. Sie haben eine Polling-Rate von 1000 Hz über den eingebauten ARM Cortex M4 -Chip. Und schließlich haben Sie auch einen CNC-Aluminiumsockel mit doppelter Dichtung, der alles komfortabel, schwer und gut konstruiert macht.

Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Keychron-Tastatur der Q-Serie, sodass alle Grundlagen genau richtig sind. Sogar die mitgelieferten Gateron Jupiter -Schalter sind brillant, ebenso wie die Double-Shot-PBT-Kappen, die oben sitzen. Das Tipperlebnis ist auf praktisch jeder Keychron-Tastatur überragend, es ist einfach so. Und wenn Sie mit dem Format herumspielen möchten, werden sowohl QMK als auch VIA unterstützt, zwei Standards, mit denen Sie die Tastaturfunktionen bis hin zur einzelnen Taste anpassen können.

Und dann ist da noch das Alice-Layout. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen, um es gelinde auszudrücken. Insbesondere die geteilte Leertaste ist ein kleiner Schandfleck und es ist noch schwieriger, Ihre Finger, Ihren Instinkt zu trainieren, beide Daumen zu verwenden, um diese Taste zu drücken. Aber abgesehen davon ist es nicht so, dass Alice sich allzu sehr verändert.

Werbung:

Alles, was ich jetzt wirklich brauche, ist, dass Keychron entweder anfängt, seine Tastaturen so zu gestalten, dass der Winkel, in dem die Handgelenke aufliegen, nicht so steil ist, oder dass sie ihre leicht geniale Silikon-Handballenauflage einbaut. Es macht einen großen Unterschied und ist unendlich viel besser als die zu dünne Version.

Aber eine Keychron ist immer noch eine Keychron, und das bedeutet, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.