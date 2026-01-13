Es ist nicht immer einfach, die perfekte Computermaus zu finden. Ich würde es nicht wagen zu behaupten, dass das Keychron M6 8K Wireless perfekt ist. Dennoch ist sie eine voll funktionsfähige und leistungsfähige Computermaus mit vielen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten. Es ist kabellos, kann aber auch per Kabel oder Bluetooth genutzt werden, wenn gewünscht. Mit 86 Gramm ist er im Vergleich zu vielen anderen Optionen, besonders Konkurrenten wie Logitech mit verstellbaren Gewichten, recht leicht. Nach umfangreichen Tests sowohl in schnellen, intensiven Spielen als auch in langsameren, methodischen Spielen stellte ich fest, dass es funktioniert. Er bietet gute Präzision in den Bewegungen und mehrere Tasten. Ich mag auch, dass man das Mausrad seitlich verschieben kann und dass man an der Seite der Maus ein zusätzliches Rad hat.

Die Verpackung ist stilvoll und leicht retro.

Wie bei anderen Keychron-Produkten kannst du die Maus über deren Website konfigurieren, ohne eine App herunterladen zu müssen. Es funktioniert großartig, und die Benutzeroberfläche ist leicht zu lesen, einfach zu bedienen und gut. Mit dieser Maus kannst du alle möglichen Funktionen konfigurieren; Ich mag besonders das Mausrad. Er besteht aus Metall und bietet unglaubliche Präzision, ohne zu langsam oder zu schnell zu sein. Natürlich können Sie die Geschwindigkeit auch über deren Website einstellen. Ich habe mehrere Computermäuse mit extrem langsamem Scrollen oder mangelnder Präzision besessen. Daher war es erfrischend, in dieser Kategorie etwas Gutes zu testen. Ich habe auch zahlreiche DPI-Konfigurationen getestet; Diese Maus kann zwischen 100.000 und 30.000 eingestellt werden. Das ist eine ziemlich große Bandbreite und gibt dir viele Möglichkeiten. Du kannst auch die Klickempfindlichkeit, das Licht, die Anti-Stud-Zeit und die Meldegeschwindigkeit einstellen. Es ist auch einfach, diese Dinge über Profile einzustellen, wenn du je nach Tätigkeit unterschiedliche Einstellungen möchtest. Man kann auch ein paar dieser Dinge über Tasten auf der Mausunterseite einstellen.

Im Vergleich zu einer Tastatur ist die Maus ziemlich groß.

Auch wenn du kein Gewicht hinzufügen kannst, gibt es viele Tasten und Funktionen. Mein Hauptproblem mit dieser Maus ist nicht ihre Funktionalität, sondern die Ergonomie. Im Gegensatz zu meiner Bewertung des Keychron K2 HE SE Wireless Tri-Mode ist der ergonomische Faktor etwas bedeutender. Ich bin mit dem Formfaktor nicht ganz zufrieden. Es fühlt sich nie so an, als könnte man die Maus gut halten. Es fehlt eine griffige Oberfläche, und mit seiner geschwungenen Form ist es, als würde man versuchen, einen übergroßen Ball mit einer Hand zu halten. Manchmal verliert man den Halt, und in intensiven Spielen kann das ein echtes Problem sein. Natürlich könnte es auch mit der Handgröße zu tun haben. Deshalb möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass sich diese Maus bei kleinen Händen oder kürzeren Fingern etwas unangenehm anfühlen kann.

Ich spiele viele kompetitive First-Person-Shooter und habe in meinem früheren Leben auch ein wenig an Counter-Strike 1.6 teilgenommen. Das soll nicht angeben, aber meine Erfahrung zeigt, dass gute Hardware einen Unterschied machen kann. Eines meiner größten Probleme mit dieser Maus ist, dass sie nicht sehr leicht zu greifen ist. Es ist leicht, den Halt daran zu verlieren, was in Spielen tödlich sein kann. Das ist immer knifflig, da es nicht einfach ist, Computermäuse entsprechend der eigenen Handgröße zu bestellen. Allerdings denke ich, dass selbst wenn du größere Hände hast als ich, diese Computermaus schwer zu halten sein kann. Das liegt daran, dass es auch keine Griffflächen gibt. Ich habe mich gefragt, ob die Lösung in diesem Fall wäre, an den Seiten und oben eine Grifffläche hinzuzufügen, damit sie beim Spielen nicht aus der Hand rutscht. Es würde auch davon profitieren, etwas geringer zu sein.

Die Web-App ist großartig und erfordert keine Installation.

Obwohl ich mit der Form und dem Grifffaktor nicht ganz zufrieden bin, bin ich mit den anderen Aspekten dieser Computermaus vollkommen zufrieden. Er wird zu einem Premiumpreis verkauft, und obwohl er ein gewisses Plastikgefühl hat, ist er gut. Das Material selbst fühlt sich gut an, die Tasten reagieren gut und das Mausrad ist großartig. Alle Anpassungsmöglichkeiten bedeuten, dass es in dieser Hinsicht mit anderen, teureren Computermäusen konkurrieren kann. Obwohl er nicht ganz so ergonomisch ist wie der Logitech G G502, bietet er fortschrittlichere Funktionen, mehr Einstellungen, bessere Präzision und eine höhere DPI. Ich habe das Gefühl, dass es an Gewicht und Robustheit mangelt. Es sollte jedoch gesagt werden, dass es keine kleine Maus ist, sondern trotz ihres Gewichts eine ziemlich große.

Ein letzter positiver Aspekt des M6 8K ist die Akkulaufzeit. Ihre eigenen Tests zeigen etwa 80 Stunden ohne Laden. In meinem Test habe ich je nach Einstellung zwischen 69 und 76 getaktet. Etwas niedriger als versprochen, aber trotzdem völlig akzeptabel. Allerdings spiele ich lieber mit einer kabelgebundenen Verbindung, daher ist das für mich kein Problem. Wahrscheinlich ist es mir eingebrannt wegen all der Probleme, die frühe drahtlose Optionen hatten, als ich aufgewachsen bin. Heute ist das kein Problem mehr, und das ist eine superscharfe Computermaus im drahtlosen Modus. Das ist wahrscheinlich eine der schnellsten Reaktionszeiten, die ich getestet habe. Du bekommst eine scharfe, multifunktionale Computermaus mit guter Präzision im Mausrad und vielen anpassbaren Tasten. Mit guter Akkulaufzeit, reaktionsschnellen Tasten und feiner Präzision bin ich zufrieden. Trotz eines Premiumpreises ist er etwas plastikartig, leicht und bietet eine weniger ideale Grifffläche. Es ist ein bisschen so, als würde man einen fantastischen Bandy-Stick mit einer Hand oben am Schaft halten. Es ist nicht ideal, obwohl der Stock selbst fantastisch ist. Wenn du weder mit der Grifffläche noch mit der Maushöhe Probleme hast, ist das eine klare Empfehlung.

Die Krümmung und Höhe machen das Halten etwas schwierig. Das Fehlen von Oberflächen, die den Griff verbessern, macht es leicht rutschig zu halten.