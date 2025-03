Ich persönlich bin seit langem der Meinung, dass Technologieunternehmen - insbesondere Hersteller von Gaming-Hardware-Peripheriegeräten - uns Sand in die Augen gestreut haben. In den meisten Fällen sind die "Top-of-the-Line"-Geräte von Razer, SteelSeries, ASUS ROG und so weiter, obwohl die Qualität für das, was sie grundsätzlich erreichen, so astronomisch teuer ist, dass es sich wie ein kleiner Trick anfühlen kann. Die meisten dieser Geräte neigen jedoch dazu, ähnliche Preise zu erreichen, so dass es einfach ist, alle Bedenken abzuschütteln und einfach weiterzumachen. Aber dann gibt es noch Keychron, ein Unternehmen, das beweist, dass insbesondere Tastaturen in Aussehen und Design hochwertig sein können, vollgestopft mit einer breiten Palette von Funktionen, hochgradig anpassbar und das alles zu einem günstigeren Preis. Ja, die Verbraucher verlieren eindeutig irgendwo...

Keychron

Die neueste Innovation von Keychron ist die K4 HE, eine Tastatur, die die Vorteile einer traditionellen mechanischen Tastatur mit Hall Effect Magnetschaltern vereinen soll. Das bedeutet, dass Sie ein Gerät mit unglaublich erfüllenden und taktilen Tasten erhalten, die weder an Reaktionsfähigkeit noch an Geschwindigkeit mangeln und im Vergleich zu einer rein mechanischen Alternative tatsächlich viel leiser und unterdrückter sind. Dies liegt daran, dass das magnetische Element des Nebula Linear Gateron Magnetic Switches (wie sie genannt werden...) bedeutet, dass es anstelle von physischem Kontakt magnetische Sensoren verwendet, um die Betätigungstiefe zu verfolgen, wodurch der Benutzer eine größere Kontrolle und Präzision über jeden Tastendruck hat, während gleichzeitig weniger Kraft auf jede Taste ausgeübt werden muss, um sie zu aktivieren. Nach meiner Zeit beim Testen der Keychron K4 HE ist dies eine ziemlich revolutionäre Idee, insbesondere für jemanden wie mich, der zwar die Vorteile einer mechanischen Tastatur zu schätzen weiß, aber das typische Geräusch, das sie machen, absolut verachtet. Diese Tastatur befindet sich irgendwo zwischen einem mechanischen Gerät und einer eher gewöhnlichen Produktivitätsoption, die aufgrund der hauchdünnen und fast leblosen Tasten kaum Geräusche von sich gibt - und ja, das liegt zum Teil an dem Akustikschaum, der im K4 HE verwendet wird, um den Lärm weiter zu absorbieren.

Ich sollte hier auch erwähnen, dass die Tasten Double-Shot-PBT-Tastenkappen verwenden, um sie besser an die Form und Rillen Ihrer Fingerspitzen anzupassen, und dass jede Taste im laufenden Betrieb mit anderen Tastenkappen ausgetauscht werden kann, was umfangreiche Anpassungsoptionen ermöglicht.

Ein weiterer Bereich, der mich an diesem Gadget beeindruckt hat, waren seine Größe und Abmessungen. Es handelt sich um eine 96%-Tastatur, was im Grunde bedeutet, dass Sie alle Tasten erhalten, die Sie traditionell von einer normalen Tastatur benötigen, einschließlich eines Nummernblocks, nur in einem engeren Paket. Es gibt kein ausgefallenes Scrollrad oder Lautstärkeregler oder ein LCD-Display, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, was Sie erhalten, ist ein kompakter Stapel von Tasten, die jeden Bedarf erfüllen, den Sie haben könnten, ohne viel Platz zu beanspruchen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Keychron K4 HE die perfekte Größe für die Tastatur ist, und wenn ich wählerisch wäre, würde ich sagen, dass die einzige Änderung, die sie vornehmen könnten, darin bestünde, irgendwo Großbuchstaben-, Zahlen- und Scroll-Lock-LED-Anzeigen einzubauen, vielleicht am vorderen Rahmen, der dem Benutzer zugewandt ist, da es manchmal eine Herausforderung sein kann zu wissen, ob Sie eines von beiden versehentlich aktiviert haben.

Keychron

Was die Konnektivität betrifft, so erhalten Sie auch hier alles, was Sie sich von einer Tastatur wünschen können. Es gibt eine traditionelle kabelgebundene Verbindung, die über einen USB-C-Anschluss funktioniert, und auch eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung, die aktiviert werden kann, indem Sie einen kleinen USB-Dongle in Ihren PC stecken. Beide sind super einfach zu bedienen und einzurichten und können mit einem kleinen Schieberegler auf der linken Seite der Tastatur umgeschaltet werden, wobei Wireless laut Keychron sogar eine Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden bietet, was wir keinen Grund hatten, daran zu zweifeln. Technisch gesehen gibt es auch zwei Schieberegler auf der linken Seite der Tastatur, wobei der zweite die Möglichkeit bietet, zwischen Windows - und Mac-Modus zu wechseln, was dies auch zu einem Mehrzweckgerät macht.

Auch das Erscheinungsbild dieser Version des Keychron K4 ist für mich ein Highlight, denn es sticht zwar hervor, aber nicht auf die typische "gamerifizierte" Art und Weise. Es verfügt entweder über ein flaches schwarzes oder weißes Hauptfarbschema, abnehmbare und anpassbare Seitenteile aus Holz (die für dieses Testgerät die schöne hellere Palisanderoption enthielten) und dann hintergrundbeleuchtetes RGB, das Sie auf vielfältige Weise anpassen und sogar ganz ausschalten können, wenn Sie möchten. Keychron hat hier ein Gerät geschaffen, das sich in die meisten, wenn nicht sogar in alle Szenarien einfügt und dies auf auffällige und komfortable Weise tut.

Dies spiegelt sich auch in der Verarbeitungsqualität wider. Die Kunststoffe, aus denen das Gerät besteht, haben vielleicht nicht das gleiche Gewicht und die gleiche Premium-Haptik wie beispielsweise die HyperX-Linie Alloy Origins, aber es fühlt sich gut verarbeitet und stark an, mit einem anständigen Gewicht und einer hochwertigen Strukturierung. Es gibt ein paar verschiedene Beinständer-Optionen, zuverlässige Gummifüße und sogar das mitgelieferte USB-C-Kabel ist geflochten, was weiter zeigt, dass diese Tastatur, obwohl sie "nur" 145 US-Dollar kostet, problemlos mit teureren Optionen der Konkurrenz mithalten kann. Am Ende des Tages kostet Sie die Razer Huntsman V3 Pro Mini (eine Minitastatur mit weniger Tasten!) 180 US-Dollar...

Ja, es funktioniert sofort nach dem Auspacken, ohne dass Sie jemals zusätzliche Software benötigen, aber wenn das Ihr Ding ist, bietet Keychron das kostenlose Launcher App an, bei dem noch umfangreichere Anpassungsoptionen verfügbar sind.

Keychron

Der Grund, warum die Keychron K4 HE (wie die meisten anderen Keychron-Geräte) ein so überzeugendes und empfehlenswertes Gadget ist, liegt in der Tatsache, dass Sie alles bekommen, was Sie sich von einer Tastatur wünschen können, in einem hochwertigen und gut gebauten Rahmen, zu einem Preis, an den die meisten Konkurrenten nicht herankommen. Sie ist vielseitig, auffällig, präzise, zuverlässig und bietet alles, was eine mechanische Tastatur oder eine produktivitätsorientierte Alternative bietet, nur in einem Gehäuse. Sicher, einige LED-Anzeigen oder Ähnliches wären nützlich, aber insgesamt sind unsere Beschwerden über dieses Gadget für das, was es erreichen möchte, minimal. Alles, was wir noch zu sagen haben, ist, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie auf dem Markt für eine Tastatur sind, sicherstellen sollten, dass es sich um eine Keychron handelt. Sie werden es nicht bereuen.