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Kürzlich habe ich meine bewährte alte Logitech-Tastatur gegen einen neuen Tastensatz eingetauscht. Konkret habe ich das Keychron K2 Ultra 8K sehr gerne verwendet, Keychrons neueste 75%-Tastatur-Option, für diejenigen, die etwas mehr Platz am Schreibtisch brauchen oder vielleicht eine Tastatur unterwegs mitnehmen möchten. Es ist ein schickes, elegantes Baustück, das mir sofort bewusst wurde, bevor ich den K2 Ultra 8K überhaupt aus der Box genommen habe.

Mit seiner 8000-Hz-Pollingrate, die die Präzision und Reaktionsfähigkeit der Tastatur auf absolut schnelle Stufen verbessert, liegt es richtig zu denken, dass dies eine Tastatur ist, die einen Gamer beeindrucken wird. Es gibt auch einige schöne Lichteffekte, die, wie wir wissen, die Flamme sind, zu der jeder Gaming-Motte flattert. Als jemand, der jedoch genauso viel, wenn nicht mehr Zeit mit Tippen als mit Spielen verbringt, habe ich festgestellt, dass die schnelle Reaktionsrate in meinem Alltag wirklich zugutekommt. So schnell es kabellos ist, fühlte sich der Übergang zu dieser Tastatur viel natürlicher an, als ich erwartet hatte, besonders da ich von einem größeren Layout auf das 75%-Layout des K2 Ultra 8K wechselte. Ein paar falsch geschriebene Wörter hier und da, aber innerhalb einer Stunde nach dem Klacken auf Keychrons neuestem PC-Zubehör hatte ich mich daran gewöhnt. Es war tatsächlich schwieriger, sich nach dem Test wieder an meine alte Tastatur zu gewöhnen.

Es sollte nicht so klingen, als würde ich die Spielleistung des K2 Ultra 8K hier herunterspielen. Als jemand, der viele nervöse Shooter spielt, weiß ich, dass eine schnelle Tastatur genauso spielverändernd sein kann wie eine schnelle Maus, und das Keychron K2 Ultra 8K gibt dir das schöne, demütigende Gefühl, dass du deine Werkzeuge nicht mehr beschuldigen kannst, denn diese Tastatur ist mehr als schnell genug, um dir zu zeigen, dass deine Reaktionszeiten entscheiden, ob du gegen einen Gegner hättest leben oder sterben sollen. Die Tatsache, dass man Tasten anpassen und diese Tastatur mit jedem Betriebssystem einstellen kann, ermöglicht Spielern eine zusätzliche Zugänglichkeit und Anpassung. Das ist vielleicht nur für diejenigen, die ihr Spiel verbessern wollen, aber für diejenigen, die diese Features wollen, werden sie sehr geschätzt.

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Es kann manchmal schwierig sein, zu vergleichen und die Qualität von etwas wie einer Tastatur wirklich zu vermitteln. Schließlich, wenn man darauf tippen kann, funktioniert es, oder? Ja, aber es gibt sofort ein Qualitätsgefühl beim K2 Ultra 8K, selbst wenn man sich mit Tastaturen nicht so gut auskennt. Die Schalter haben einen großartigen Klang, der dank des schallabsorbierenden Schaums nie an zu laut grenzt. Mit einer mechanischen Tastatur ist das eine großartige Funktion, aber ich bin froh, dass die Klicks jeder Taste trotzdem ein befriedigendes Geräusch erzeugen. Auch das Layout der Tastatur sowie der zurückhaltende Stil wirken hochwertig. Für einen Preis von etwa 135 Euro oder etwa 120 Pfund möchte man dieses Gefühl haben, aber ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn diese Tastatur angesichts ihres luxuriösen Gefühls einen höheren Preis gesehen hätte.

Es fühlt sich wie Nörgeln an, Fehler beim Keychron K2 Ultra 8K zu finden, aber es gibt ein paar, auf die ich während meiner Zeit damit gestoßen bin. Einer war, dass meine Handgelenke keinen Platz zum Ausruhen hatten. Es mag viel verlangt sein, dass das ein zusätzliches Feature in einer Tastatur ist, die bereits mit kleinen Extras ausgestattet ist, aber wenn man den ganzen Tag tippt, möchte man das Gefühl haben, dass die Handgelenke in gewisser Weise einen Schutz haben. Außerdem, wie ich oft in Hardware-Bewertungen sage, hat diese Tastatur ein tolles Gewicht. Das ist etwas, das einfach das zusätzliche Qualitätsgefühl verleiht, aber wenn ich auch an die mögliche Portabilität einer 75%-Tastatur denke, frage ich mich, ob es da vielleicht einen Widerspruch gibt. Natürlich ist das kein Problem, wenn man die Tastatur nicht unterwegs mitnehmen möchte, aber ich weiß, viele Leute denken über die Portabilität eines kleineren Layouts mit 75 % im Vergleich zu seinen größeren Pendants.

Alles in allem ist die Keychron K2 Ultra 8K eine Tastatur, die man unglaublich leicht empfehlen kann. Der Preis ist zwar teurer, aber die Qualität für den Preis ist deutlich zu sehen, schon bevor man die Tastatur aus der Verpackung hat. Präzise, reaktionsschnelle Tasten, ein schlankes, zurückhaltendes Design und ein unglaubliches Anpassungspotenzial machen dies für mich zu einer wirklich soliden Einführung in Keychron – ein großartiges Beispiel dafür, wie gut eine Tastatur zu 75 % sein kann, und einfach ein rundum leistungsfähiges Zubehör für alle, die viel Zeit am PC spielen und tippen.

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