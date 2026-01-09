Keychron bringt neue kabellose Tastaturen und eine Keramiktastatur heraus

HQ

Keychron, das nie mit seinen Produkten prahlt oder schreit, hat halb still ihre neuen Q Ultra- und V Ultra-Tastaturen eingeführt, die einige neue Hardware- und Design-Updates enthalten, aber größtenteils eine Fortführung der robusten und äußerst gut verarbeiteten Tastaturen, für die Keychron bekannt ist, und wie bei ihren anderen Produkten ist selbst das sehr hochwertige Modell – relativ – erschwinglich – mit 230 USD für den Q1 Ultra. während die V Ultra-Serie Kunststoff für das Gerüst verwendet, wodurch der Preis der günstigsten Option auf 115 USD gesenkt wird.

Abgesehen von einigen Hardware-Upgrades ist das Hauptproblem der Wechsel zu ZMK. Dies sind nicht die ersten ZMK-Tastaturen von Keychron, sondern die ersten mechanischen. Der Hauptvorteil ist die Vielseitigkeit der ZMK-Plattform und die verlängerte Akkulaufzeit, die sie bietet.

Der Keychron Q1 Ultra 8K hat ein Vollmetallgehäuse mit doppelter Silikondichtung und mehreren Schichten zur Schalldämpfung, alle Schalter sind hot-swappable und er wird mit Keychrons eigenem Silk Pom Switch unter den doppelten PBT-Tastenkappen geliefert. Das ist ein Switch, der sich an Hardcore-Gaming richtet. Die drahtlose Verbindung erfolgt bei 8 kHz und Bluetooth 5,2, und ein 4000-mAh-Akku liefert 645 Stunden Akkulaufzeit mit ausgeschaltetem RGB.

Die Ceramic Q16HE8K mit magnetischen Schaltern kann bereits für 230 USD vorbestellt werden, eine Umfragerate von 8K, da sie kabellos mit Lime-Magnetschaltern ist, und obwohl Keramik-Tastenkappen schon vorher gesehen wurden, ist eine vollständig keramische Tastatur selten und sollte etwas Besonderes zum Anfassen sein.

