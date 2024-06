Kevin Spaceys Top-5-Leistungen

HQ

Kevin Spacey hatte in den letzten Jahren aufgrund von rechtlichen Problemen eine sehr turbulente Zeit, aber davor setzte er seine Karriere fort, in der der Schauspieler eine Sammlung bemerkenswert authentischer und echter Charaktere zum Leben erweckte, die uns bis heute verblüffen. Hier sind Spaceys fünf Top-Leistungen.

5. Glengarry Glen Ross (1992)

Spaceys Leistung in David Mamets unglaublichem Stück (bestmöglich verfilmt von James Foley) ist wie die von Al Pacino, Ed Harris und Alec Baldwin - absolut unglaublich. Dieses zeitlose Ensemblestück ist durch und durch eine Studie über den Schauspielstil, und die Leidenschaft und Demütigung, die Spaceys Charakter John vermittelt, als Ricky (Pacino) ihn für seinen Fehler beschimpft, ist einer der stärksten Momente des gesamten Films - auch wenn Spacey kein Wort sagt.

4. Die üblichen Verdächtigen (1995)

1995 war ein unglaubliches Jahr für Spacey, der mit der ikonischen, unvergesslichen Rolle des Keyser Söze in Bryan Singers bahnbrechendem Thriller begann und die Welt als Serienmörder John Doe in Seven verblüffte. Die Art und Weise, wie Spacey Keyser zum Leben erweckt, indem er seinen überlegenen Trumpf während des einstündigen Polizeiverhörs versteckt, macht diesen Film in vielerlei Hinsicht so unvergesslich.

3. LA Confidential (1997)

Komplex, nuanciert und charismatisch sind die Worte, mit denen ich die Figur des Sgt. Jack Vincennes beschreiben würde, gespielt von Kevin Spacey in dem Thriller, der auf Ellroys hartgesottenem Roman basiert. Im Vergleich zum Buch leistet Spacey unglaubliche Arbeit, wenn es darum geht, Schichten in seine Figur einzubauen, vom rampenlichthungrigen TV-Polizisten, der lieber auf der Titelseite steht, als ein schwer zu knackendes Verbrechen aufzuklären, bis hin zu skrupellos, intelligent und systematisch, als sein Kollege brutal ermordet wird. Spacey ist hier fantastisch.

2. Amerikanische Schönheit (1999)

Spacey gewann den Oscar für die Rolle des Lester Burnham, dessen Midlife-Crisis urkomisch war und bleibt. Lesters selbstentdeckende Reise vom eingeschüchterten Narren zum normfreien Rebellen wird von einem magisch guten Spacey mit Wärme, Freundlichkeit und neu gewonnenem Selbstvertrauen dargestellt.

1. Sieben (1995)

John Doe ist meiner Meinung nach, zusammen mit Hannibal Lecter und Anton Chigurh, der gruseligste Killer, den die Filmwelt je gesehen hat, und das ist ausschließlich Spaceys phänomenaler Darstellung zu verdanken. Er spielt Doe kalt und systematisch und baut das Bild eines kalkulierten und superintelligenten Killers auf, der eine ganze Polizeitruppe überlistet, um schließlich seinen teuflischen Plan zu verwirklichen.