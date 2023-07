Kevin Spacey in Großbritannien von allen Anklagepunkten freigesprochen

HQ

Es war ein langer Weg für den 64-jährigen Kevin Spacey, und nachdem er vor fast sechs Jahren wegen sexueller Übergriffe angeklagt wurde, brach die Karriere des Schauspielers auseinander. Aber heute kann er aufatmen, und ein emotionaler Spacey traf die Presse vor dem Gericht in London, nachdem die Geschworenen ihn freigesprochen hatten.

"Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch verstehen können, dass es für mich nach dem, was heute gerade passiert ist, viel zu verarbeiten gibt. Aber ich möchte sagen, dass ich den Geschworenen enorm dankbar bin, dass sie sich die Zeit genommen haben, alle Beweise und alle Fakten sorgfältig zu prüfen, bevor sie die Entscheidung getroffen haben.

"Ich bin demütig über das heutige Ergebnis. Ich möchte mich auch bei den Mitarbeitern in diesem Gerichtsgebäude, der Sicherheit und all jenen bedanken, die sich jeden Tag um uns gekümmert haben, meinem Anwaltsteam ... dafür, dass ich jeden Tag hier bin, und das ist alles, was ich im Moment zu sagen habe. Vielen Dank."

Ob Spacey seine Karriere nun wieder aufnehmen wird, bleibt abzuwarten. Höchstwahrscheinlich wird sich der Schauspieler zurückhalten und sich Zeit nehmen, um alles Geschehene aufzunehmen und zu verarbeiten.