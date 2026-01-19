Kevin Smith schreibt einen Bizarro-Comic für DC

HQ

Kevin Smith ist wirklich der Endboss der Geek-Kultur. Der Filmemacher, Autor und Schauspieler hat im Laufe der Jahre viele nerdige Projekte geschaffen, zuletzt die animiertenMasters of the Universe -Projekte für Netflix. Aber er war in der Vergangenheit an so viel anderem gebunden, darunter als Comicautor, mit Daredevil, Spider-Man/Black Cat, Green Hornet, Green Arrow, Batman und weiteren Credits auf seinem Konto.

Bald wird Smith wieder ins Comic-Schreiben einsteigen, da bestätigt wurde, dass er kreativ eine neue Serie basierend auf Bizarro für DC leiten wird. Sie wird als Bizarro: Year None bekannt sein und eine vierteilige Miniserie sein, die den Ursprung des "rückwärts gegenwärtigen von Superman" untersucht.

Die Handlungszusammenfassung des Comics wird wie folgt erklärt: "Die Serie folgt Supermans Kumpel Jimmy Olsen und Clark Kents Boss Perry White, als sie den Daily Planet verlassen und ein seltsames Abenteuer im Weltraum erleben. Ihre Reise führt sie in eine Dimension, die Metropolis auf unheimliche Weise widerspiegelt und deren legendäre Zeitung als Glaubensartikel verehrt. Während sie das Geheimnis dieser bizarren Welt entschlüsseln, stellen sie sich dem Wesen hinter allem. Ist er ein fehlgeleiteter Superman-Fan, ein Agent des reinen Chaos, oder ist er überhaupt niemand?"

Smith arbeitet mit dem Supergirl Autor Eric Carrasco zusammen, um den Comic zu schreiben, während The Manhattan Projects ' Nick Pitarra für die Kunst und die Hauptcover-Aufgaben verantwortlich ist. Für einen ersten Vorgeschmack auf die Kunst wurde das Hauptcover des Comics geteilt, das Sie unten sehen können.

Wann Bizarro: Year None erscheinen wird, so ist der Veröffentlichungstermin auf den 1. April 2026 festgelegt, mit monatlichen Ausgaben bis Juli.