Kevin McCallister von Home Alone besucht Hitman 3 in einem entzückenden Video

Der Youtuber eli_handle_b.wav hat es geschafft, sich dank seiner entzückenden Mash-ups von Filmfiguren, die berühmte Videospiele besuchen, einen Namen zu machen. Einige der besten sind Ace Ventura in Grand Theft Auto V, Leslie Nielsen in Resident Evil 4, Borat in Resident Evil 4 und vor allem der wahnsinnige Auftritt von The Office-Ikone Michael Scott in Mass Effect (du kannst sie alle auf YouTube finden).

Jetzt ist er mit einer weiteren neuen Kreation zurück, und dieses Mal ist es Kevin McCallister von Kevin Kevin – Allein zu Haus, der all seine Tricks und Fallen in ein völlig anderes Spiel eingebracht hat, nämlich Hitman 3. Vertrauen Sie uns, wenn wir sagen, dass Sie dies nicht verpassen möchten, sehen Sie es sich unten an.