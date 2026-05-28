Kevin Hart verteidigt den George-Floyd-Witz während des neuesten Roast

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Letzte Woche wurde auf Netflix ein Roast ausgestrahlt, bei dem der Komiker und Schauspieler Kevin Hart das Ziel des Spotts war. Wie bei solchen Roasts üblich, waren die Witze oft grob, und danach gibt es meist eine Gegenreaktion von Leuten, die sich beleidigt fühlen.

Diesmal war keine Ausnahme, und der Komiker Tony Hinchcliffe wurde für einen Witz über George Floyd am meisten kritisiert. Floyd starb vor sechs Jahren an Erstickung während einer Polizeiaktion, die zu weitverbreiteten Unruhen führte. Hinchcliffe kommentierte das und sagte, Floyd "schaue zu uns allen hoch und lache so sehr, dass er kaum atmen kann."

Als Hart The Breakfast Club besuchte, um über seinen Braten zu sprechen, kam dies zur Sprache, aber Hart verteidigte Hinchcliffe und sagte, er habe "wohl das beste Set oder eines der besten Sets gehabt." Er findet den Witz sicherlich nicht besonders geschmackvoll, fügt aber hinzu, dass er "nicht schockiert war" und schlägt vor, dass jeder, der diese Art von Humor nicht mag, etwas anderes sehen kann (transkribiert von USA Today):

"Tony hat einen Witz erzählt. Für uns war das kein geschmackvoller Scherz. Es hat uns nicht gefallen. OK.... Wir machen weiter. Ich verstehe nicht, warum wir auf einem Hügel stehen und es zu einer großen Sache wird... Es muss nicht so sein. Es ist buchständlich so, entweder du bist ein Fan dieses Niveaus an Inhalten oder nicht. Und wenn du kein Fan bist, schaust du es dir nicht an."

Kevin Hart's Roast ist auf Netflix verfügbar und ist jetzt erhältlich.