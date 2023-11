Kevin Hart spielt einen Meisterdieb in Netflix' Lift

Netflix liebt Heist-Filme. Nachdem dem Streamer im Laufe der Jahre eine Liste hinzugefügt wurde, bringt er im Januar 2024 Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington, Paul Anderson und mehr für einen neuen Luftraubfilm namens Lift zusammen.

In dem Film spielt Hart die Hauptrolle als Anführer eines Teams von Meisterdieben, die in dem Versuch, sich vor dem Gefängnis zu retten, die Aufgabe haben, Goldbarren im Wert von 100 Millionen Dollar zu stehlen, die in einem 777-Passagierflugzeug transportiert werden. Unnötig zu erwähnen, dass die Dinge nicht nach Plan zu laufen scheinen und jede Menge Action ausbricht.

Lift soll am 12. Januar 2024 auf Netflix erscheinen, und Sie können sich den Trailer zum Film unten ansehen.