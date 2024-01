Kevin Hart behauptet, er würde niemals die Oscars moderieren

HQ

Kevin Hart hat behauptet, dass er die Oscars niemals moderieren würde. Dies nach allem, was er nach der Zeremonie 2019 ertragen musste, von der er sich zurückzog, nachdem die Leute durch einen Haufen alter Tweets des Komikers provoziert wurden.

Die Maßnahme war einfach zu hoch für Hart, der in einem neuen Interview mit Sky News sagt, dass er nicht vorhat, noch einmal auf demselben Platz zu sitzen. Er lehnt die Oscars ab und wirft ihnen vor, eine humorlose Veranstaltung zu sein.

"Was auch immer du an Hoffnung hattest, ich will sie jetzt zerstören. Diese Auftritte sind keine guten Auftritte für Comics. Es ist kein Schuss auf die Oscars, kein Schuss auf die Globes oder irgendetwas anderes. Das sind einfach keine Comedy-freundlichen Umgebungen mehr"

"Ich denke, sie haben es in einem Jahr richtig gemacht, in dem es nur ein Haufen Persönlichkeiten war, die als Gastgeber fungierten, und das ist eine schöne Sache. Es ist eine kollaborative Sache, verschiedene Leute sind für den ersten, zweiten und dritten Akt verantwortlich, aber weißt du, die Zeiten, in denen es ein Raum für einen Comic war, sind vorbei."

Glaubst du, dass Hart recht hat mit dem, was er sagt, sind die Oscars (und viele andere große Veranstaltungen) humorlos?