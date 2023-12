Kevin Feige: Wir haben keine Pläne, Iron Man wiederzubeleben

HQ

Es kursieren immer wieder Gerüchte über Pläne für das Marvel Cinematic Universe. In der einen Woche gibt es Pläne, die gesamte Originalbesetzung der Avengers zurückzubringen, in der nächsten geht es um die Wiederbelebung von Robert Downey Jr. Iron Man. Apropos Letzteres: Marvel Studios-Chef Kevin Feige hat die Gerüchte zerstreut, die darauf hindeuten, dass dies in Arbeit ist.

Im Gespräch mit Vanity Fair erklärte Feige: "Wir werden diesen Moment behalten und ihn nicht noch einmal anfassen. Wir haben alle viele Jahre lang sehr hart daran gearbeitet, und wir würden es niemals auf magische Weise rückgängig machen wollen."

Auch Regisseur Joe Russo ging ein wenig darauf ein und fügte hinzu: "Wir hatten uns bereits am letzten Drehtag unter Tränen verabschiedet. Alle hatten sich emotional weiterentwickelt. Wir haben ihm versprochen, dass es das letzte Mal sein würde, dass wir ihn dazu zwingen würden, es zu tun – jemals."

Zugegeben, es gibt zweifellos Schlupflöcher, wie Marvel die Rückkehr von Iron Man oder zumindest einer Version des Charakters untersuchen kann. Die gesamte Prämisse im Moment ist schließlich, das Multiversum zu erkunden.