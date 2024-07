Kevin Feige verrät, dass es keine unmittelbaren Pläne gibt, einen neuen Wolverine-Darsteller zu finden

HQ

Es gibt nur wenige Schauspieler, die so sehr mit den Charakteren verbunden sind wie Hugh Jackman mit Wolverine. Es scheint fast unmöglich, sich jemand anderen als den Australier vorzustellen, der unseren geliebten Mutanten spielt, und doch wissen wir, dass eines Tages jemand anderes in Gelb und Blau antreten muss.

Im Gespräch mit DiscussingFilm verriet Kevin Feige, dass Marvel derzeit keine Pläne für die Besetzung eines neuen Wolverine hat. "Ich denke, diese Figuren wird es noch weitere 100 Jahre geben, lange nach uns allen. Es wird also mit Sicherheit [irgendwann einen weiteren Schauspieler als Wolverine] geben."

Er hat auch eine Vorstellung davon, was er in einer weiteren Wolverine-Darstellung sehen möchte. "Ich denke, es wird in einem ganz anderen Stil und auf eine andere Art und Weise sein. Ich denke auch, wenn jemand versuchen würde, eine Hugh Jackman als Wolverine-Impression zu machen, wäre das ein ziemlich großer Fehler... denn niemand wird so großartig sein wie Hugh Jackman, wenn es darum geht, seine Version von Wolverine zu machen."

Glaubst du, dass irgendjemand so gut wie Hugh Jackman darin sein wird, Wolverine zu spielen?