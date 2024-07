Kevin Feige verlangte den gelben Anzug in Deadpool & Wolverine

HQ

Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Start wird Deadpool & Wolverine nach unglaublich langer Wartezeit in den Kinos starten. Da die beiden Charaktere in den Comics schon oft zusammengearbeitet haben, ist dies etwas, worauf die Fans gewartet haben. Etwas, auf das die Fans noch gewartet haben, ist Wolverines ikonischer Anzug, der leider in keinem der Filme vom Helden getragen wurde. In Deadpool & Wolverine wissen wir jedoch, dass er es tragen wird, wasKevin Feige zu verdanken ist. Das sagt Regisseur Shawn Levy während der Promotion des Films in Shanghai.

"Er [Kevin Feige] sagte: 'Ja, aber er trägt Gelb. Kann er endlich das Gelb tragen?" Und wir begannen."