Kevin Feige und Dave Filoni als mögliche Nachfolger von Kathleen Kennedy genannt

Es wird angenommen, dass Kathleen Kennedy bald von ihrem Amt als Präsidentin von Lucasfilm zurücktreten wird. Nach weit über einem Jahrzehnt in diesem Job und von Lucas selbst handverlesen, wird sich Kennedy metaphorisch den Machtgeistern anschließen, um einen Lehrling an ihrer Stelle zu hinterlassen.

Kennedy begleitete Star Wars durch Höhen und Tiefen. Große Erfolge wie Das Erwachen der Macht, Andor und The Mandalorian sowie die verrissenen The Rise of Skywalker und The Book of Boba Fett. Die giftigeren Fans haben Kennedy oft ins Visier genommen, weil sie glauben, dass sie der Grund dafür ist, dass sie Star Wars nicht mehr so sehr lieben können wie in der Vergangenheit. Wenn sie geht, müssen sie jedoch hoffen, dass jemand Besseres in ihre Fußstapfen treten kann.

Laut The Hollywood Reporter gibt es ein paar Namen, die im Umlauf sind. Jon Favreau hat mit The Mandalorian den großen TV-Vorstoß von Star Wars gestartet und gezeigt, dass er das Franchise versteht. Aber es ist erwähnenswert, dass Kennedys Job nicht allzu kreativ ist, was Favreau anscheinend abschrecken wird. Dave Filoni ist ein ähnlicher Fall, ein Mann mit einer großen Leidenschaft für das Franchise, aber einer, der nicht für alle Parameter des Jobs geeignet ist. "Er wird von allen Seiten getötet werden", sagte ein Insider.

Kevin Feige wird von vielen Insidern als der beste Kandidat angesehen, aber es kann sein, dass das Schiff für ihn abgesegelt ist. Bei Marvel verbindet er Kreativität in erster Linie mit seiner Führungsqualität, aber da der Höhepunkt von Marvel immer weiter in die Ferne zu rücken scheint, scheint er immer noch für das MCU gebraucht zu werden.

J.J. Abrams, Emma Watts und Hannah Minghella haben es ebenfalls auf die Liste der Namen geschafft, aber es scheint, dass sich noch kein klarer Favorit herauskristallisiert hat. Obwohl Kennedy offenbar zurücktreten wollte, glaubte sie jahrelang, dass sie es nicht könnte, da sie keinen Nachfolger hatte.

