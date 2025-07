Kevin Feige spricht über die Hoffnungen, einen comicgetreuen Wolverine im MCU zu bekommen

HQ

Einer der größten Momente in Deadpool & Wolverine war zu Beginn des Films, als Wade Wilson das Multiversum auf der Suche nach einem Gefährten mit Klauen erkundete, der ihm auf seiner Reise helfen sollte. Dies führte uns zu einer Reihe von Wolverine-Varianten, einschließlich der Cavillerine und einem urkomischen Helden in Comic-Größe. Aber sollten wir jemals erwarten, dass ein "kurzer König" Wolverine zum Status quo in der Marvel Cinematic Universe wird? Marvel Studios Chef Kevin Feige hat eine Antwort gegeben.

Im Gespräch mit Collider erklärte Feige: "Das ist ein Beispiel für, ja, etwas aus den Comics, das noch nicht gemacht wurde [Lacht]." Dann fuhr er fort und erklärte, wie es für all diejenigen, die sich Hoffnungen machen, schließlich Wirklichkeit werden könnte.

"Ich werde nicht über die Zusammensetzung der Charaktere sprechen, die im ersten Film zu sehen sein werden, aber schaut euch Galactus an. Schaut euch Gambit in Deadpool & Wolverine an. Schaut euch Wolverine in Deadpool & Wolverine an. Wir wollen das umarmen, was vor 25 Jahren, als ich bei den frühen X-Men-Filmen dabei war, noch nicht angenommen wurde - nämlich diese comic-akkuraten [Designs]."

Im Moment sieht es so aus, als ob wir uns mit Hugh Jackmans berühmter Version des Mutant wohlfühlen sollten, auch wenn das vielleicht nur vorübergehend sein könnte, da das Avengers: Secret Wars im Jahr 2027 angeblich ein Zurücksetzen der Zeitlinie und eine Möglichkeit ist, viele beliebte Charaktere neu zu besetzen...