Kevin Feige rekrutierte Ke Huy Quan direkt nach Everything Everywhere All at Once

Nachdem er in Klassikern wie Indiana Jones und der Tempel des Todes, The Goonies (und einigen anderen Filmen und TV-Serien danach) aufgetreten war, verschwand Ke Huy Quan 2002 als Schauspieler. Erst 2021 kehrte er wieder zurück, aber vor allem nach der Premiere von Everything Everywhere All at Once begann die Begeisterung um ihn erneut. Nicht zuletzt jetzt, da er für seine Rolle in dem Film einen Golden Globe gewann. Im Podcast Happy Sad Confused erzählte der Schauspieler kürzlich, dass die erste Person, die ihn nach Everything Everywhere All at Once anrief, Kevin Feige war, der ihn im MCU haben wollte.

"Als unser Film herauskam, kam der erste Anruf, den ich bekam, von Kevin Feige. Wer fragte mich freundlicherweise, ob ich dem MCU beitreten wolle, und ich rief Jonathan und die Gang an, und ich sagte, weißt du was, niemand will mich einstellen, außer Stephen Spielberg, George Lucas, The Daniels und Kevin Feige. Es war unglaublich. 2022 ist das Jahr, an das ich mich immer erinnern werde, weil es eines der glücklichsten Jahre meines Lebens ist."