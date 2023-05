Kevin Feige: Ohne Robert Downey Jr. gäbe es die Marvel Studios nicht.

HQ

Der erste Iron Man war ein großer Erfolg. Es war der Beginn eines weitläufigen filmischen Universums, das eines der erfolgreichsten Filmprojekte aller Zeiten ist, und es prägte auch die Marvel Studios zu einer beeindruckenden Kraft in Hollywood.

In einem Interview zum 15-jährigen Jubiläum des Films erzählt Marvel-Chef Kevin Feige dem Regisseur des Films, Jon Favreau, dass die Marvel Studios ohne Robert Downey Jr. nicht existieren würden:

"Ich erinnere mich, dass es bei späteren Filmen - wir werden am 15. Jahrestag darüber sprechen - dunkle Tage gab. Ich würde zu Robert sagen: 'Ohne dich wären wir nicht in diesem Schlamassel', was bedeutet, dass wir kein Studio hätten, wenn es ihn nicht gäbe.

