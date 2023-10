Kevin Feige: "Nach 32 Filmen haben wir kaum an der Oberfläche gekratzt"

HQ

Während viele Fans sagen würden, dass das Marvel Cinematic Universe seit dem Ende der Infinity Saga vor ein paar Jahren ein wenig gefehlt hat, gab es Tonnen von zusätzlichen Projekten, die eine Reihe neuer Charaktere und Gesichter in die Kinowelt eingeführt haben.

Als er darüber hinaus über die Größe des MCU und der Comic-Universen von Marvel sprach, sagte Kevin Feige von Marvel Studios gegenüber Variety, dass es immer noch große Pläne gibt, im Filmbereich weiter zu expandieren und zu wachsen.

"Das Tolle an Marvel ist, wie viele wundervolle, interessante Charaktere wir in den Comics haben – sie sind seit 85 Jahren dabei. Selbst nach 32 Filmen fühlt es sich an, als hätten wir kaum an der Oberfläche gekratzt."

Es sieht also so aus, als ob wir das MCU noch eine ganze Weile sehen werden, auch über die angekündigten Pläne bis Phase 6 hinaus.