Kevin Feige blickt auf das MCU zurück und verrät, was er sich anders gewünscht hätte

Der neueste Film von Disney und Marvel steht vor einer rekordverdächtigen Veröffentlichung, und die Begeisterung für Deadpool & Wolverine ist unbestreitbar positiv, ein angenehmer Kontrast zu vielen der anderen MCU-Projekte der letzten Jahre.

Es stellt sich dann natürlich die Frage, was sich derMarvel Studios Chef selbst wünscht, Kevin Feige, hätte es auf der Grundlage der Erkenntnisse, die er heute hat, anders gemacht. In einem kürzlichen Interview mit Blavity TV gab er seine Antwort darauf, wenn auch in sehr vagen Worten.

"Im Kleinen gibt es viele Dinge. Man kann nicht ein Projekt beenden und es sich dann noch einmal ansehen und nicht viele kleine Dinge sehen, die man anders gemacht hätte.

"Ich denke, wir haben uns nicht gescheut, als wir sagten, dass es nach Endgame mit Disney+ so viele neue Dinge gab, die wir [auf die Plattform] gebracht haben, um neue Charaktere zum Leben zu erwecken.

"Ich denke, alles hatte seinen Wert, aber jetzt schauen wir uns an, wie wir diese Begeisterung und diesen Enthusiasmus für eine Handvoll Projekte pro Jahr aufrechterhalten können."

Obwohl Feige in seiner Antwort alles andere als spezifisch ist, ist es immer noch möglich, zwischen den Zeilen zu lesen und zumindest einige Erkenntnisse aus den Änderungen zu sehen, die er in letzter Zeit vorgenommen hat, da nicht nur Marvel, sondern auch Disney versucht hat, das Schiff wieder in Ordnung zu bringen.

Wie interpretierst du Feiges Kommentare und was hätte er deiner Meinung nach in der Vergangenheit des MCU gerne ändern können?