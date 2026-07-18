Kevin Feige bestätigt so gut wie Gerüchte, dass Florence Pughs Yelena in Spider-Man: Brand New Day auftaucht

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Da nur zwei Marvel Cinematic Universe-Filme im Kino 2026 Premiere haben sollen (Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday) – Gerüchte besagen, dass die meisten Spidey-Darsteller im kommenden Avengers-Auftritt nicht auftauchen und stattdessen für einen Avengers: Secret Wars-Auftritt 2028 aufgehoben werden – sieht es so aus, als würde die Liste der Charaktere/Schauspieler, die dieses Jahr in mehreren Marvel-Filmen im Kino auftreten werden, so aussehen wie Sehr, sehr dünn.

Aber eine der wenigen, die scheinbar sowohl in Brand New Day als auch Doomsday eine Rolle spielen werden, ist Florence Pughs Yelena Belova, wie wir wissen, dass die Attentäterin der Schauspielerin in Doomsday zu erwarten ist, und nun, wenn man die Kommentare von Marvel-Studios-Chef Kevin Feige betrachtet, sind auch die Gerüchte über Yelena in Brand New Day so gut wie bestätigt worden...

Wie vom X-Nutzer Avengers Updates festgehalten, erschien Feige auf der Shanghai Expo und erklärte: "Wenn du ein Fan von Yelena bist, warte bis zum Avengers Doomsday, Yelena spielt dabei eine große Rolle. Aber wenn du nicht bis dahin warten willst, siehst du Jelena vielleicht ein bisschen früher im Film... "

Es gibt Gerüchte, dass Yelena in Brand New Day eine Art nacktes Treffen mit Tom Hollands Peter Parker haben wird, aber das ist noch nicht bestätigt. Was wir wissen, ist, dass wir bald mehr erfahren werden, denn der Film kommt am 31. Juli in die Kinos.

Danach wird Doomsday voraussichtlich am 18. Dezember in die Kinos laufen, am selben Tag wie Dune: Part Three, was zu zwei großen Filmen führt, in denen Pugh eine Schlüsselrolle spielen wird.