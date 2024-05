Kevin Feige beschreibt das MCU als "Underdog"

HQ

Das MCU dominierte die Kinokassen in den 2010er Jahren. Es gab nichts Vergleichbares, und es fühlte sich wirklich so an, als befänden wir uns in einem Zeitalter der Superhelden-Dominanz, ob das nun nach deinem Geschmack war oder nicht. Jetzt ist es viel weniger ein Kraftpaket, und die letzten Filme waren sehr gut oder schlecht.

Im Gespräch mit dem Empire-Magazin sagte Kevin Feige, dass er es schätzt, wieder auf dem Rückzug zu sein, da es ähnlich ist wie zu Beginn des MCU-Experiments. "Es ist schön, sich in diesem Jahr hinter einem Feature-Projekt versammeln zu können", sagte er. "Ich fühle mich viel wohler, wenn ich der Außenseiter bin. Ich bevorzuge es, überraschen zu können und Erwartungen zu übertreffen. Es sieht also so aus, als ob das letzte Jahr, das nicht ideal war, uns gut darauf vorbereitet hat."

Auch wenn es so aussieht, als sollten wir unsere Erwartungen im Zaum halten, gibt es immer noch eine Menge Vorfreude der Fans auf das kommende Deadpool & Wolverine. Da es auch in diesem Jahr der einzige Kinostart des MCU ist, hängt einiges davon ab, dass es gut ist.