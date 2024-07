Kevin Costners neuer Western ist auf digitalen Plattformen ein Erfolg geworden

HQ

Kevin Costners sogenanntes Opus magnum lief nicht gut, als es vor einiger Zeit in die Kinos kam. Nein, es sah sogar wirklich schlecht für Horizon: An American Saga - Chapter 1 aus. Tatsächlich war es so schlimm, dass Costner, der persönlich viel Geld in das Projekt investierte, sein eigenes Eigentum aufs Spiel setzte, um den Film drehen zu sehen, und sogar die Fortsetzung Horizon: An American Saga - Chapter 2 im Zuge der schlechten Ticketverkäufe aus den Kinoplänen genommen wurde.

Aber Schande über sie, denn mit der Veröffentlichung von Horizon: An American Saga - Chapter 1 auf VOD ist die Popularität des Films explodiert (danke, IndieWire) und wurde schnell zu einem der am häufigsten digital gestreamten Filme auf vielen Plattformen.

Könnte dies Costners aufwendiges Projekt retten, das Berichten zufolge (bisher) fast 100 Millionen Pfund gekostet hat? Hoffen wir es aufrichtig, es wäre unglaublich traurig, wenn die Geschichte halbfertig bliebe.

Hattest du die Gelegenheit, Horizon auf VOD zu sehen, und was hältst du von dem Film?