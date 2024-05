Kevin Costner wird weiterhin sein Vermögen auf Horizon: An American Saga setzen

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Kevin Costner die Kreation und Produktion von Horizon: An American Saga mitfinanziert hat, wobei zwei Filme bereits fertiggestellt sind und diesen Sommer in die Kinos kommen sollen, und ein dritter derzeit in Produktion ist. Costner strebt an, vier Filme in dieser Saga zu drehen, und als er darüber sprach, wie die Finanzierung für diese Projekte gehandhabt wird, sagte Costner dem Hollywood Reporter in Cannes, er werde "so weit gehen, wie mein Geld mich trägt".

Costner erklärte, dass er die Produktion des dritten Films nach nur drei Tagen unterbrechen musste, um Cannes zu besuchen und die SagaChapter 1 zu feiern. Er merkte an: "Hierher zu kommen war so wichtig für mich, an einen Ort zu kommen, an dem Filme auf eine sehr offene Art und Weise angesehen werden, war wichtig für mich."

Er sagt auch, dass Cannes sehr wichtig ist, um die Finanzierung für das dritte und vierte Kapitel des Films zu sichern, und dass er im Rahmen dieses Prozesses "an jedes Boot in Cannes geklopft" hat. Aber unabhängig davon, ob externe Quellen helfen, das Projekt zu finanzieren, ist Costner immer noch bereit, sein Vermögen und seine zahlreichen Besitztümer zu opfern, um diese Filmreihe weiter zu machen, und dass er "diese Häuser riskieren wird, um meine Filme zu machen... Meine Kinder werden ihr eigenes Leben leben müssen."

Glaubst du, dass Horizon eine gute Wahl für Costner ist?