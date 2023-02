Kevin Costner und Taylor Sheridan im Konflikt um Yellowstone

HQ

Viele Leute wollen mehr, wie sie sagen, und vielleicht ist Kevin Costner derjenige, der diesen Ausdruck gerade jetzt personifiziert. Zumindest, wenn die Gerüchte, dass der Schauspieler es unmöglich gemacht hat, mit ihm zu arbeiten, wahr sind. So sehr, dass die fünfte Staffel von Yellowstone eine Weile so aussah, als müsste sie vorzeitig beendet werden, da Paramount und Costner sich nicht auf den Zeitplan einigen konnten, in dem er die Drehzeit im Vertrag von 65 Tagen auf 50 für die erste Hälfte der Staffel und nur eine Woche für die restlichen acht Folgen verkürzen wollte. Dies soll Regisseur Taylor Sheridan viel Ärger bereitet haben und auch bei den anderen Schauspielern für Unzufriedenheit gesorgt haben, die der Meinung sind, dass der Star ein zu großes Ego hat. Die Kluft soll Sheridan dazu veranlasst haben, die Serie nach fünf Staffeln zu beenden und zu einer neuen Serie mit Matthew McConaughey überzugehen. Paramount gab dann eine Pressemitteilung heraus, in der dies angesprochen wurde:

"Wir haben keine Neuigkeiten zu berichten. Kevin Costner ist ein großer Teil des Yellowstone und wir hoffen, dass dies noch lange der Fall ist. Dank des brillanten Geistes von Taylor Sheridan arbeiten wir ständig an Franchise-Erweiterungen dieser unglaublichen Welt, die er aufgebaut hat. Matthew McConaughey ist ein phänomenales Talent, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden."

Kevin Costner schoss das Gerücht natürlich ab, sagte, es gebe keine Probleme mit der Zusammenarbeit und schickte seinen Anwalt mit der folgenden Erklärung nach vorne, in der Hoffnung, die Diskussion zu beenden:

"Die Vorstellung, dass Kevin bereit war, nur eine Woche an der zweiten Hälfte von Season 5 des Yellowstone zu arbeiten, ist eine absolute Lüge. Es ist lächerlich - und jeder, der es vorschlägt, sollte nicht für eine Sekunde geglaubt werden. Wie jeder, der etwas über Kevin weiß und weiß, ist er unglaublich leidenschaftlich für die Show und hat immer alles getan, um ihren Erfolg zu gewährleisten."

Die Gerüchteküche geht jedoch weiter mit neuen Berichten, dass es nicht nur um Uneinigkeit über den Drehplan und die Unzufriedenheit der restlichen Besetzung geht, sondern dass es auch Unzufriedenheit über die Gehälter gibt. ET Canada hat Matthew Belloni, Mitbegründer von Puck News und ehemaliger Herausgeber von The Hollywood Reporter, interviewt und behauptet, auf Informationen zu sitzen, dass Costner eine kräftige Gehaltserhöhung erhalten wird, um eine sechste Staffel zu übernehmen. Kevin, der mit rund 12 Millionen Dollar pro Episode bereits einer der bestbezahlten in der TV-Branche ist, will nun, dass 15 Millionen Dollar weitermachen, was ihm über 200 Millionen Dollar für 16 Episoden geben würde. Der Streit ist jedoch angeblich hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Schauspieler "Überstundenvergütung" fordert, was es in Hollywood für einen Hauptdarsteller, der dort ist, um "seinen" Film oder seine Serie zu promoten, selten gibt. Es ist ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich da draußen hinstellt und alles tut, was nötig ist, auch wenn sich ein Shooting verzögert. Vor allem, wenn es um so gut bezahlte Stars wie in diesem Fall geht. In Bellonis eigenen Worten:

"Laut meinen Quellen verdient Costner etwa 1,2 Millionen Dollar pro Episode für Yellowstone, und das zusätzlich zu einem Gesamtvertrag, den er hat, der ihm zusätzliches Geld zahlt. Er verdient also mehr als 20 Millionen Dollar pro Staffel, wenn es 16 Folgen gibt, wie es in dieser Staffel geplant ist. Wenn "Yellowstone" für eine 6. Staffel abgeholt wird und Costner für die 6. Staffel in der Show ist, erhält er 1,5 Millionen Dollar pro Folge.

"Die Art und Weise, wie Yellowstone gedreht wird, ist, dass Costner für eine bestimmte Zeit ans Set kommt und er die Position einnimmt, dass er für alles, was außerhalb seiner vertraglich vorgeschriebenen Zeit während der Dreharbeiten liegt, dafür extra bezahlt werden sollte. Aber in Hollywood ist es eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass Sie Ihre Show oder Ihren Film bewerben, wenn es darum geht. Costner bat um zusätzliches Geld, um seine Show zu promoten, und das wurde von den Produzenten als ein bisschen Geldraub für einen Kerl angesehen, der für seine Dienste außergewöhnlich gut bezahlt wurde."

Er glaubt auch, dass es schwierig sein wird, nach all dem Drama hinter den Kulissen zurückzukehren und sagt folgendes über Costners Zukunft mit Sheridan:

"Ich denke, die Negativität im Moment ist an einem Punkt angelangt, an dem es für ihn sehr schwierig sein wird, zur Show zurückzukehren. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass er wahrscheinlich gehen wird und dass die Serie enden wird und sie eine neue Version von Yellowstone mit Matthew McConaughey, einem anderen Schauspieler, machen werden... Vielleicht beenden sie es ganz und fangen mit neuen Leuten neu an. Aber ich vermute, dass die Version von Yellowstone, die wir kennen, wahrscheinlich mit dieser Saison enden wird."

Es ist natürlich alles Gerücht und Vermutung, mit nichts Bestätigtem oder Dementi, aber kein Rauch ohne Feuer, wie das alte Sprichwort sagt, und bis alles geklärt ist, scheint es nicht besser zu sein, als dass Yellowstone in der Schwebe sein wird.