Kevin Costner scheint für die letzten Episoden von Yellowstone zurückkehren zu wollen

Die Arbeiten an den letzten Episoden der fünften und letzten Staffel von Yellowstone sind im Gange und wenn alles nach Plan läuft, werden die Dreharbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Kevin Costner verließ die Serie bekanntlich auf hochkarätige Weise, aber jetzt scheint es, dass er für die letzten Episoden zurückkehren möchte, trotz früherer Berichte, dass er dies nicht tun wird.

Laut einem Bericht von Puck News haben sich Costners Vertreter mit Serienschöpfer Taylor Sheridan in Verbindung gesetzt, um die Möglichkeit einer Rückkehr auszuloten, um John Duttons Geschichte zu beenden. Die Beziehung zwischen den beiden ist, gelinde gesagt, frostig, so dass es abzuwarten bleibt, ob Sheridan überhaupt Ja dazu sagen wird. Sheridan ist Berichten zufolge auch sehr zufrieden mit den Drehbüchern für die letzten Episoden ohne John Dutton, so dass wir einfach abwarten müssen, wie sich alles entwickelt.

Würdest du gerne Kevin Costner in den Yellowstone zurückkehren sehen?