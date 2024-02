Kevin Costner präsentiert den ersten Teil seiner Horizon: An American Saga

Während es üblich ist, dass Filme in mehrere Teile aufgeteilt werden (wir bekommen diese Woche Dune: Part Two ), ist es sehr ungewöhnlich, dass ein mehrteiliger Film innerhalb weniger Monate debütiert. Das ist genau das, was Kevin Costner seinen Fans in diesem Sommer bieten möchte, wenn Horizon: An American Saga in zwei Sektionen in die Kinos kommt, die erste im Juni und die zweite im August.

Der Film scheint ein groß angelegtes Abenteuer durch den Wilden Westen Mitte des 19. Jahrhunderts zu sein, ein Film, der einem Ensemble folgt und zeigt, wie der Westen während der Jahre des Bürgerkriegs zwischen 1861 und 1865 gewonnen und dann verloren wurde. Es ist eine Geschichte, die als "zu groß für einen Film" beschrieben wird, weshalb sie in Teile aufgeteilt wird, und jetzt, da wir uns der Veröffentlichung des ersten Teils nähern, hat ein Trailer sein Debüt gegeben, der uns einen Vorgeschmack auf die Yellowstone (oder passender, 1883 ) Art Action-Storytelling gibt.

Schaut euch unten die Inhaltsangabe und den Trailer zu Horizon: An American Saga - Chapter 1 an, wobei die beiden Filme am 28. Juni für den ersten Teil und am 16. August für Chapter 2 erscheinen sollen.

Inhalt: "Horizon: An American Saga erforscht die Verlockungen des Wilden Westens und wie er durch das Blut, den Schweiß und die Tränen vieler gewonnen – und verloren – wurde. Costners ambitioniertes Kinoabenteuer erstreckt sich über die vier Jahre des Bürgerkriegs, von 1861 bis 1865, und nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch ein Land, das sich im Krieg mit sich selbst befindet, erlebt durch die Linse von Familien, Freunden und Feinden, die alle versuchen, herauszufinden, was es wirklich bedeutet, die Vereinigten Staaten von Amerika zu sein."