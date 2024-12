Kevin Costner lässt das Drama Yellowstone hinter sich

HQ

Kevin Costner hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, sich von Yellowstone zu verabschieden. In einem kürzlichen Gespräch, das von der Daily Mail geteilt wurde, wurde der Schauspieler, der die ikonische Rolle des John Dutton spielte, nach dem Serienfinale und dem schockierenden Abgang seiner Figur gefragt. Er drückte aus, dass er kein Interesse daran habe, in der Vergangenheit zu verweilen, und betonte, dass er nicht viel über das Finale nachgedacht habe und dass es an der Zeit sei, es loszulassen.

Auf die Frage nach seiner Beziehung zu Co-Star Luke Grimes, der seinen Sohn Kayce Dutton spielte, blieb Costner schmallippig. Grimes hatte zuvor kommentiert, wie sein Ausstieg aus der Serie die Dreharbeiten zur letzten Staffel erleichtert habe, aber Costner machte deutlich, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren. Er räumte kurz ein, räumte das Thema ein und ging weiter, ohne den Wunsch zu zeigen, die Spannungen der Vergangenheit noch einmal aufleben zu lassen.

Nachdem Yellowstone nun abgeschlossen ist, war das Drama hinter den Kulissen sicherlich fast so fesselnd wie das, was sich auf der Leinwand abspielte. Costners Ausstieg, der auf Konflikte mit seinen anderen Projekten, darunter der Film Horizon: An American Saga, zurückzuführen ist, hinterließ in den letzten Kapiteln der Serie deutliche Spuren. Es scheint jedoch, dass Costner die Dutton-Familie hinter sich lassen und sich auf neue Möglichkeiten konzentrieren möchte.

Hast du das Finale von Yellowstone schon gesehen? Was hältst du von dem Ende der Serie ohne Kevin Costner in der Hauptrolle?