Kevin Costner kämpft weiter für Horizon: An American Saga

Es sollte Kevin Costners ultimatives Meisterwerk werden, sein Schwanengesang, und mit Millionen seiner eigenen Dollar, die er investierte, war das Projekt auch mit einem ernsthaften persönlichen Risiko für ihn verbunden.

Leider ist die Erfolgsgeschichte nicht eingetreten und wie viele von euch bereits wissen, ist das erste Kapitel von Horizon: An American Saga gefloppt und hat es nicht geschafft, sein Produktionsbudget von 100 Millionen Dollar wieder hereinzuholen.

Dies hatte zur Folge, dass der zweite Teil des Films sofort gebremst wurde, und Horizon: An American Saga - Chapter 2 wird derzeit auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch wenn der Film fertig ist.

Aber Costner gibt nicht auf und schwor in einem Interview mit Deadline mehr oder weniger, die Saga zu beenden, koste es, was es wolle. Er ist sich nicht sicher, wie er das anstellen soll, aber er weigert sich, aufzugeben.

Costner sagte: "Wenn es etwas gibt, das du von Teil 2 erwartest, dann merkst du, dass 2 schwieriger ist als 1. Es ist schwer, in den Westen zu gehen. 3 ist dasselbe. Es wird noch schwieriger. Aber das will ich euch sagen. Kapitel 3 ist verheerend, weil... Du fängst an, all diese Leute kennenzulernen. Das Leben kommt immer wieder auf sie zu und du wirst sehen, dass...

"Sie sind alle geschrieben. Ich muss mich beeilen... Jetzt, wo der Stein wieder bergab gefallen ist, muss ich wieder meine Hände darauf legen und anfangen, ihn nach oben zu schieben. Es ist ein Seil, das ich nicht loslassen kann. Ich weiß nicht, wie ich jetzt 3 machen soll, aber ich werde es schaffen."

Nun, Sie fragen sich vielleicht, woher Costner das Geld für den dritten Film nehmen wird, wenn Sie keine Investoren haben, die bereit sind, sich für die Party zu engagieren. Und wir bezweifeln, dass er bereit ist, für die Filme in den Privatbankrott zu gehen, obwohl es scheint, dass er unbestreitbar leidenschaftlich an der Geschichte interessiert ist.

Wir können Costner nur viel Glück wünschen und gleichzeitig hoffen, dass der zweite Teil (falls und wenn er Premiere feiert) es schafft, ein breiteres Publikum anzuziehen.

Was halten Sie von Horizon: An American Saga ?