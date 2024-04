Kevin Costner dachte, er würde sieben Staffeln von Yellowstone

HQ

Yellowstone sorgt immer wieder für Dramatik. Die Serie befindet sich seit einiger Zeit in der Schwebe, nachdem sich die Dreharbeiten einst um die Verfügbarkeit von Kevin Costner drehen sollten, aber jetzt anscheinend genauso unklar sind, obwohl geplant ist, die letzten Episoden Ende dieses Jahres zu veröffentlichen. Es scheint wirklich so, als wüsste niemand wirklich, was mit dieser einstigen Mammut-TV-Serie passiert, und Costner sitzt auch in diesem Boot.

Im Gespräch mit 'Variety' sagte Costner: "Ich würde es gerne tun, aber wir waren nicht in der Lage, es zu tun. Ich dachte, ich würde sieben [Staffeln] machen, aber im Moment sind wir bei fünf. Also, wie es funktioniert – ich hoffe es – aber sie haben eine Menge verschiedener Shows am Laufen. Vielleicht wird es das. Vielleicht kommt das auf mich zurück. Wenn das der Fall ist und ich mich damit wirklich wohl fühle, würde ich es liebend gerne tun."

Während Costner der Grund dafür sein soll, dass die Serie die Produktion der letzten Episoden der 5. Staffel einstellen musste, deutet die Tatsache, dass es seit der letzten Episode, die Anfang 2023 ausgestrahlt wurde, keine weiteren Entwicklungen in dieser Angelegenheit gegeben hat, darauf hin, dass mehr dahinter steckt als ursprünglich angenommen. So oder so, hoffentlich wird Paramount das bald herausfinden, denn es ist an der Zeit, dass wir das Ende von John Duttons Geschichte bekommen.