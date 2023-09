Kevin Costner bettelte und flehte Paramount an, zu Yellowstone zurückzukehren

HQ

Was ist wirklich passiert? Wurde Kevin Costner tatsächlich gefeuert oder hat er die beliebte TV-Serie Yellowstone freiwillig verlassen? So oder so, es sieht so aus, als ob die fünfte Staffel auch die letzte sein wird und dass sie ohne die Beteiligung des Stars stattfinden wird.

Einem neuen Bericht zufolge wollte Costner jedoch zur Show zurückkehren. So sehr, dass die Vertreter des Schauspielers die Führungskräfte von Paramount "angefleht und angefleht" haben sollen, die Rolle wieder aufzunehmen und auch die Möglichkeit einer sechsten und siebten Staffel zu prüfen. Alles nach Informationen, die von Hollywood-Insider Matthew Belloni durchgesickert sind.

Costners Rückkehr soll aber auch mit einem Forderungskatalog verbunden gewesen sein, darunter ein höheres Gehalt, das Recht, Einfluss auf das Drehbuch zu nehmen, und ein kürzerer Drehplan. Paramount lehnte freundlich, aber bestimmt ab, und laut Comingsoon sind die Chancen, dass Costner in die Serie zurückkehrt, jetzt gleich Null.

Was mit der Serie und dem Ranchbesitzer John Dutton passieren wird, bleibt abzuwarten und der Schöpfer der Serie, Taylor Sheridan, hat sein Interesse bekundet, die Figur zu töten. Laut Vertrag muss er jedoch die Zustimmung von Kevin Costner haben, so dass es unwahrscheinlich ist, dass dies geschieht. Als ob das alles nicht genug wäre, bleibt Costners Drohung, die gesamte Produktion zu verklagen, bestehen.

Ein unvergleichlicher Zirkus und es ist nicht das erste Mal, dass Costner als schwieriger Mensch dargestellt wird. Etwas, das auch mehrmals erwähnt wurde, wenn es mit den Filmen in Verbindung gebracht wurde, die mit ihm produziert wurden, als der Schauspieler auf seinem absoluten Höhepunkt in Hollywood war - Dances with Wolves, Waterworld, Robin Hood: Prince of Thieves und The Postman, um nur einige zu nennen.