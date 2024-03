Kevin Costner behauptet, dass "Horizon: An American Saga" schwieriger zu machen war als "Der mit dem Wolf tanzt"

HQ

Diese Woche hat Kevin Costner den ersten Trailer für seine nächste Regiearbeit veröffentlicht, einen gewaltigen Film, der untersuchen wird, wie der amerikanische Wilde Westen gewonnen und dann verloren wurde. Diese Filmreihe, die als Horizon: An American Saga bekannt ist, soll in vier Kapitel aufgeteilt werden, wobei die ersten beiden Kapitel bereits im Juni und August erscheinen werden.

Im Gespräch über dieses neue Kinoprojekt sprach Costner mit Variety, um darüber zu sprechen, welcher Film eine größere Herausforderung war, Horizon oder sein Oscar-prämiertes Regiedebüt Dances with Wolves.

"Das ist bei weitem der größte Kampf. Ich bin schockiert über das, was wir erreichen konnten. Ich habe "Dances" 106 Tage lang gedreht, ich habe den Film, den Sie gerade sehen, in 52 Tagen gedreht.... Ich habe viel gelernt und konnte jeden Trick anwenden, um zu versuchen, diesen Film auf den Boden der Tatsachen zu bringen und ihn einem Publikum zugänglich zu machen. Und es gibt vier davon!"

Horizon wird teilweise von Costner finanziert, da er keine Produktionsfirma finden konnte, die das Projekt vollständig unterstützt. Trotzdem machte er mit der Filmreihe weiter und beschrieb sich selbst als "ein bisschen hartgesotten". In Bezug auf das Thema für Horizon und wie es scheint, dass es einen künstlerischeren und filmischeren Ansatz für das Western-Genre zu verfolgen scheint, anstatt der typischen Revolverhelden-Action, sprach Costner genau darüber:

"Wir haben viele Western, die nicht gut sind, weil sie zu vereinfacht werden. Western sind in der Tat kompliziert, weil dies nicht Disneyland ist. Das waren echte Leben. Menschen, die sich gerade auf den Weg machen. Frauen, die nur versuchten, ihre Familien sauber zu halten, zu ernähren und im Grunde zu Tode zu arbeiten. Das Leben der Frauen war kurz; Alles, was sie taten, war, zu arbeiten. Das reizt mich. Ich meine, ich werde immer zu meiner Schießerei kommen, aber ich fühle mich zu den kleinen Dingen hingezogen, die die Leute ertragen mussten."

Horizon: An American Saga Chapter 1 landet am 28. Juni und sein Chapter 2 kommt am 16. August an. Seht euch den Trailer unten an.