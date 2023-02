Kevin Conroy hasste es, an den Batman: Arkham-Spielen zu arbeiten

HQ

Kevin Conroy, bekannt dafür, The Dark Knight selbst in Batman: The Animated Series und in den Arkham-Spielen zu sprechen, starb letzten November.

Jetzt ist ein älteres Interview ans Licht gekommen, in dem er und Bruce Timm verschiedene Erfahrungen im Laufe ihrer Karriere noch einmal Revue passieren lassen. Conroy spricht herzlich über seine Erfahrungen mit Batman: The Animated Series. Dort hatten sich alle Synchronsprecher vor Ort versammelt und gemeinsam ihre Dialoge aufgenommen. Damit konnten sie ihre eigenen Linien und Tonhöhen anpassen, je nachdem, wie die Person zuvor ihre Linie geliefert hatte, und einen lebhaften Dialog führen.

Aber wenn es um die Spiele ging, hat es nicht so viel Spaß gemacht. Im Gegensatz zu einem Comic oder Film können Dialoge in einem Spiel durch äußere Faktoren beeinflusst werden. So müssen alle Sounds separat aufgenommen werden und können dann zusammen wiedergegeben werden. Also musste Conroy acht Stunden am Tag allein in einer Aufnahmekabine sein und Zeilen aufnehmen, ohne Kontext darüber, wie die anderen Charaktere auf seine Dialoge reagieren.

... Allein, in einer Kabine, in einem Vakuum, den Charakter erschaffen, die Stimme des Charakters am Leben erhalten und dann die Situation für jede Zeile schaffen. Dann wollen sie es dreimal, weißt du. Gebt es uns wütend! Oh, behalte diese Wut und gib sie uns mit ein wenig Ironie! Oh, wir lieben die Wut und wir lieben die Ironie, jetzt süßen Sie es einfach mit ein bisschen Liebe. Wenn du da rauskommst, reißt du dir die Haare aus und du gehst, was zum Teufel wollen sie, dass ich sage!

Zwei Jahre lang war er an Batman: Arkham Knight beteiligt und nahm rund 37.000 Zeilen auf. Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.