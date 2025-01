Kevin Bayliss freut sich über Donkey Kongs "Demake": Es gab "einen guten Grund, ihm ein Facelifting zu verpassen"

Kevin Baylis s war Art Director in der goldenen Ära von Rareware in den 1990er Jahren und entwarf einige der Charaktere, die sowohl auf Super Nintendo als auch auf Nintendo 64 zu flippigeren alternativen Maskottchen zu Super Mario und anderen aus dem Pilzkönigreich wurden. Aus seinen Bleistiften kam die moderne Version von Donkey Kong für die Donkey Kong Country-Serie, sowie sein unzertrennlicher Freund Diddy Kong, Timber der Tiger und der Bösewicht Wizpig aus Diddy Kong Racing. Nach der Kontroverse um das Redesign von Donkey Kong in Mario Kart 9 hat sich der Künstler nun in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um seine Gedanken zu diesem Thema zu teilen.

Warum Donkey Kong ein Redesign brauchte

In einem seiner Posts auf X spricht Bayliss über den zweitbeliebtesten Affen aller Zeiten, der jemals die Stirn runzelt, ein Design, das zwar zu dem tierischen Charakter passte, der er in den 90er Jahren sein sollte, es aber schwierig machte, ihm eine breite Palette von Gesichtsausdrücken hinzuzufügen. Mit anderen Worten, er sah immer so aus, als wäre er wütend.

"Als ich ihn entwarf, war es leider schwierig, Donkey Kong einen anderen Ausdruck als 'genervt' zu geben, weil er im Grunde genommen BATTLETOAD-Augen hatte - das ist etwas, was ich heute etwas mehr berücksichtige, wenn ich Charaktere erschaffe!"

Bayliss, der diese markanten Augen bereits für das NES-Batrachian-Beat-'em-up entworfen hat, fügt hinzu, dass diese inhärente Designbeschränkung "ein guter Grund ist, ihm ein Facelifting zu verpassen", und bezieht sich dabei auf die Änderung, die Nintendo bei den neuen Erscheinungsbildern von DK gewählt hat.

Das Design, auf das Nintendo für die Zukunft setzt, ermöglicht es Donkey Kong, die Augenbrauen hochzuziehen und damit eine größere Ausdruckskraft zu erzielen.

Sowohl in Super Mario Bros. Der Film und der erste Teaser für das neue Mario Kart für Nintendo Switch 2 von letzter Woche, Donkey, hat ein Design, das nicht nur für die große Leinwand gedacht war, sondern auch eher an die Cartoon-Designs der 80er und 90er Jahre vor Rare erinnert, die Nintendo-Künstler wie Shigehisa Nakaue in Spin-offs bis heute beibehalten haben.

In Anbetracht all dessen ist Bayliss begeistert von Donkey Kongs Design für das neue Mario Kart und schreibt, dass er denkt, dass es "KOOL" aussieht und andere ähnliche Reaktionen auf Fans, die ihn nach seiner Meinung fragen.



Der wahre Ursprung von Diddy Kong und Timber lag immer in den Frühstücksflocken und man hat ihn nie gesehen

Im Zuge dieser neuen Diskussionen wurde Bayliss auch ermutigt, das "Wie es gemacht wurde" anderer Charaktere aus dieser Ära zu teilen. Die kurioseste Anekdote, die erst seit wenigen Stunden im Umlauf ist, ist, dass Diddy Kongs Design unverhohlen von der Coco Affenwerbung Kellogg's Choco Krispies Müsli (Choco Pops in anderen Regionen) inspiriert wurde. Tatsächlich teilt er diese Herkunft mit Timber dem Tiger, inspiriert von Tony dem Tiger aus Kellogg's Frosties (Ricicles). Ein anderer Fall war das böse Zauberschwein Wizpig, das ebenfalls aus Battletoads schöpfte.

"Timber war ursprünglich der Protagonist in Starfox Adventures, als es noch Dinosaur Planet hieß" - Kevin Bayliss

Wie sind deiner Meinung nach die 90er-Jahre-Designs von Rare gealtert und wie wird Diddy Kong deiner Meinung nach in Mario Kart 9 aussehen?