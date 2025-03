Kevin Bacon jagt Dämonen in "The Bondsman" von Prime Video

Kevin Bacon hat einst eine ländliche amerikanische Stadt durch die Kraft des Tanzes gerettet, aber im April wird er einen aggressiveren Ansatz verfolgen, um eine andere ländliche amerikanische Stadt zu retten, diesmal mit Pistolen, Äxten, Kettensägen und Messern.

Der Schauspieler wird in der Serie Prime Video The Bondsman zu sehen sein, in der es um einen Kopfgeldjäger geht, der, nachdem er bei einem Auftrag getötet wurde, wiederbelebt wird und eine neue, aber ähnliche Aufgabe erhält. Jetzt wird von ihm verlangt, Dämonen statt Menschen zu jagen, und das alles im Dienst der Hölle und nicht der amerikanischen Regierung (falls es einen Unterschied gibt...).

Die Serie hat einige wirklich grafische Action und da sie bald am 3. April auf Prime Video Premiere feiern wird, haben wir jetzt den Trailer gezeigt und auch die offizielle Synopsis für die Serie präsentiert. Schauen Sie sich beide unten an.

"Kevin Bacon spielt Hub Halloran, einen ermordeten Kopfgeldjäger, der von den Toten auferstanden ist, nachdem er vom Teufel wiederbelebt wurde, um Dämonen, die aus dem Gefängnis der Hölle entkommen sind, zu fangen und zurückzuschicken. Indem er diese Dämonen jagt, mit der Hilfe und Behinderung seiner entfremdeten Familie, erfährt Hub, wie seine eigenen Sünden seine Seele verurteilt haben - was ihn dazu bringt, eine zweite Chance im Leben, in der Liebe und in der Country-Musik zu suchen."