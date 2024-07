Kevin Bacon beschloss, einen Tag als normaler Mensch zu verbringen und hasste es

HQ

Auch wenn sie sich über die ständigen Paparazzi und den Mangel an Freiheit beschweren mögen, sind wir uns größtenteils einig, dass berühmte Leute es viel besser haben als wir normalen Leute. Viel kostenloses Zeug, Bewunderung, das kannst du verstehen.

Aber für jemanden wie Kevin Bacon, der die andere Seite des Lebens seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, gewann die Neugier die Oberhand und er ging verkleidet hinaus, um wie ein normaler Mensch zu leben. Spoiler-Alarm: Er mochte es nicht.

"Die Leute haben sich irgendwie an mir vorbeigedrängt und waren nicht nett", sagte er Vanity Fair. "Niemand hat gesagt: 'Ich liebe dich.' Ich musste in der Schlange warten, um, ich weiß nicht, einen verdammten Kaffee zu kaufen oder was auch immer. Ich dachte mir: 'Das ist. Ich möchte wieder berühmt werden."

Zumindest versuchte er, einen Tag lang wie ein normaler Mensch zu leben. Es scheint jedoch, dass, obwohl Kevin Bacon in dem obigen Zitat wahrscheinlich ein wenig scherzt, er jetzt immer noch erkannt hat, dass es eigentlich ziemlich gut ist, berühmt zu sein. Wer hätte das gedacht?