"Kevin allein zu Haus"-Star ist versucht, das Haus aus seinem Weihnachtsfilm zu kaufen

Macaulay Culkin, der für immer als schelmischer Kevin McCallister in Kevin allein zu Haus in Erinnerung bleibt, verriet kürzlich, dass er mit dem Gedanken spielte, das ikonische Haus aus dem beliebten Weihnachtsfilm zu kaufen. Laut der New York Times erwog Culkin, als das berühmte Haus in Winnetka (Illinois) Anfang des Jahres zum Verkauf stand, es zu kaufen – nicht als Familienhaus, sondern als Spielplatz für Fans.

Seine große Vision? Ein Spaßhaus zum Thema "Allein zu Haus", komplett mit Schlittenfahrten die ikonische Treppe hinunter und der Möglichkeit, die Magie von Kevins Abenteuern voller Sprengfallen noch einmal zu erleben. Culkin gab die Idee jedoch weiter und verwies auf einen vollen Terminkalender als Elternteil von zwei kleinen Kindern. Das Haus wurde schließlich in Rekordzeit verkauft, so dass sich die Fans vorstellen konnten, was hätte sein können.

Hätten Sie einen Besuch in Kevin McCallisters ultimativem, nostalgischem Vergnügungshaus gebucht? Oder würden Sie sich davor fürchten, ein paar Sprengfallen zu zünden?