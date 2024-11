Kerry Washington führt Netflix' The Six Triple Eight an

HQ

Eines der großen Netflix-Originale, das für Dezember geplant ist, wird Kerry Washington in der Hauptrolle sehen und die Hauptrolle in einem Film namens The Six Triple Eight spielen. Der Film dreht sich um eine Gruppe von Soldatinnen, die während des Zweiten Weltkriegs damit beauftragt wurden, den riesigen Poststau zu beheben, der die Vereinigten Staaten betraf, wo immer noch über 17 Millionen Briefe festsaßen und darauf warteten, ihr Ziel zu erreichen.

The Six Triple Eight wird von Armani Ortiz und Tyler Perry inszeniert und da der Film am 20. Dezember auf Netflix Premiere feiert, ist der Trailer für den Streifen eingetroffen, ebenso wie die vollständige Zusammenfassung.

"Ein Hauptmann der Armee (Kerry Washington) führt ihr historisches Bataillon aus rein weiblichen Soldaten, die vor einer Mission stehen, die ihresgleichen sucht: die Hoffnung an der Front des Zweiten Weltkriegs wiederherzustellen, indem sie über 17 Millionen zurückgebliebene Briefe zustellt."