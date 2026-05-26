Kerry Condon meint, dass die F1 Fortsetzung "vielleicht ein bisschen warten muss".

HQ

Obwohl er nicht zu einem der wenigen Hollywood-Kassenriesen wurde, wurde der F1 Film ein ziemlich großer Erfolg – sowohl kommerziell als auch kritisch. Davon abgesehen dauerte es nicht lange, bis ein Fortsetzungsfilm versprochen wurde, aber es gibt einen Vorbehalt, da völlig unklar ist, wann der Film erscheinen wird.

Zu diesem Punkt spricht die Schauspielerin Kerry Condon, die Kate McKenna im Film spielt, bei einem Treffen für Pressure über Produktionspläne für die F1 -Fortsetzung – als sie bei einem Treffen für Pressure auftritt. Im Gespräch mit ScreenRant teilte Condon den Fans mit, dass wir möglicherweise noch eine ganze Weile warten müssen, bis eine F1 -Fortsetzung erscheint.

"Ja, davon habe ich gehört, und alle lieben das Drehbuch, aber ich schätze, es wird sein, wenn Joe, unser Regisseur, verfügbar ist, und dann müssen wir auch den F1 Zeitplan einhalten. Es könnte also etwas warten, aber ich denke, das ist in Ordnung."

Die große Frage bei der Entstehung der F1 Fortsetzung ist, wie sie sich um die Hauptstars drehen wird, denn Brad Pitt war ehrlich gesagt zu alt, um im Originalfilm ein F1 Fahrer zu sein, und ist derzeit 62 Jahre alt und wird nicht jünger. Wird Damson Idris also das Ruder übernehmen oder bringt der Film einen neuen Star ins Spiel? Was möchten Sie sehen?