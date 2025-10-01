Kernkraftwerk Tschernobyl nach russischen Angriffen von Stromausfall betroffen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der russische Beschuss das ukrainische Energienetz erneut unterbrochen hat und nun die Stromversorgung des stillgelegten Kernkraftwerks Tschernobyl und seiner Schutzhülle unterbrochen wird. Die Behörden bestätigten, dass es in den umliegenden Gebieten nahe der nördlichen Grenze ebenfalls zu großflächigen Stromausfällen kam, wobei die Krankenhäuser auf Backup-Systeme angewiesen waren, während die Besatzungen an Reparaturen arbeiteten. Trotz des Vorfalls betonten die Behörden, dass es keinen unmittelbaren Anstieg des radioaktiven Risikos gegeben habe. "Heute verursachte ein russischer Angriff auf eines unserer Umspannwerke in Slawutytsch einen mehr als dreistündigen Stromausfall in den Anlagen des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl." Selenskyj schrieb auf X. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!