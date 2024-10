Keri Russell muss sich in der zweiten Staffel von The Diplomat durch weiteren Hochverrat kämpfen

HQ

Es ist fast Zeit für eine weitere Dosis hoher politischer Intrigen und Verrat, denn die Netflix-Dramaserie The Diplomat wird Ende des Monats für eine zweite Staffel zurückkehren. Mit Keri Russell in der Hauptrolle wird in der kommenden Staffel auch Alison Janney als Hauptantagonistin zu sehen sein, während sich die Geschichte darum dreht, wie die US-Diplomatin Kate Wyler nach einem Bombenanschlag in London durch die britische Regierung navigiert.

The Diplomat wird auch Rufus Sewell in seiner Rolle des Hal Wyler wieder sehen, und Sie können all dies im offiziellen Trailer zur Serie unten selbst in Aktion sehen. The Diplomat kehrt am 31. Oktober auf Netflix zurück.