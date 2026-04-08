Kerbal Space Program erreicht dank Artemis II den Höchstwert der Spielerzahl in 10 Jahren

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Ich könnte dir gar nicht sagen, für wie viele Kerbal-Tode ich verantwortlich war. Wie viele Kerbal-Familien habe ich ohne Väter, Mütter, Brüder und Schwestern zurückgelassen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur die Explosionen meiner fehlgeschlagenen Raketen. Aber hey, das wird viele andere Spieler nicht davon abhalten, einige Kerbals auszurüsten und sie in den Orbit zu katapultieren.

Wie PC Gamer festgestellt hat, hat Kerbal Space Program in letzter Zeit einen massiven Anstieg der Spielerzahlen erlebt. Der Simulationshit von 2015 erreichte mit 11.434 einen 24-Stunden-Höchststand – zwar keine enorme Spielerzahl, aber aktuell in der Nähe der Top 100 der meistgespielten Spiele auf Steam.

Der Grund für dieses plötzliche Interesse? Artemis II natürlich. Die reale NASA-Mission, die andere Seite des Mondes zu sehen, hat das Interesse an Raumfahrt und -erforschung im Internet geweckt. Wenn man bedenkt, dass die meisten von uns keine Milliarde Dollar haben, um mit Jeff Bezos und seiner Crew ins All zu fliegen, ist Kerbal Space Program so ziemlich das Nächste, was wir an eine eigene Artemis-II-Mission kommen können. Es ist auch erwähnenswert, dass die Fortsetzung Kerbal Space Program 2 auf SteamDB einige Boosts erzielte, aber bei weitem nicht so erfolgreich war wie das ursprüngliche Erlebnis.