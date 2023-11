Kerbal Space Program 2 erstes großes Meilenstein-Update kommt nächsten Monat

HQ

Kerbal Space Program 2 startete Anfang des Jahres im Early Access, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es die hohen Erwartungen der Fans nicht ganz erfüllt hat. Dem Riesenerfolg des ersten Spiels zu folgen, war keine leichte Aufgabe, aber als die Fortsetzung mit vielen Bugs veröffentlicht wurde, waren die Fans nicht allzu glücklich.

Um das Jahr abzurunden, veröffentlicht Intercept Games jedoch das erste große Meilenstein-Update für Kerbal Space Program 2. Unter dem Titel "Für die Wissenschaft! Wir gehen davon aus, dass dieses Update mehr als nur Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Lebensqualität bringen wird.

Das Update soll am 19. Dezember erscheinen, aber bis Ende der Woche erwarten wir, dass wir in einem brandneuen Entwickler-Chat mehr darüber erfahren werden. In einem neuen Blogbeitrag haben wir bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was uns erwartet, einschließlich eines neuen Erkundungsmodus.

Was möchten Sie in der For Science! aktualisieren?