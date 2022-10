Kerbal Space Program 2 debütiert im Februar

HQ

Private Division and Intercept Games hat ein Datum festgelegt, an dem sich die Spieler darauf freuen können, die Simulationsfortsetzung Kerbal Space Program 2 auszuprobieren. Das Spiel, das am 24. Februar 2023 in den Early Access kommen soll, wird im Laufe seiner Zeit eine Reihe von Updates erhalten, bevor es in Zukunft offiziell veröffentlicht wird.

In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel auf Steam und im Epic Games Store erscheinen wird und dass es über 350 Teile enthalten wird, mit denen Sie die Raketen Ihrer Träume bauen können, zusammen mit neuen Gameplay-Funktionen, die darauf abzielen, noch längere Streckenflüge zu fördern. Neue Spieler werden sich zweifellos auch freuen zu hören, dass es in dieser Fortsetzung verbesserte Tutorials und eine bessere Onboarding-Sequenz geben wird.

"Wir freuen uns sehr, Kerbal Space Program 2 im Early Access zu veröffentlichen, weil es Kerbal-Fans ermöglicht, all die erstaunlichen Fortschritte, die wir in der Endphase der Entwicklung gemacht haben, selbst zu sehen", sagte Nate Simpson, Creative Director bei Intercept Games. "Im Kern geht es bei KSP2 um Erkundung, Entdeckung, und die Schwerkraft zu überwinden, indem mehr Booster hinzugefügt werden."

Werden Sie in Kerbal Space Program 2 einsteigen, wenn es im Februar ankommt?